कमला हैरिस का जवाब? रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन को संबोधित करेंगी निकी हेली

अमेरिका में कोरोना वायरस के संकट के बीच राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां भी जारी हैं. बीते दिनों डेमोक्रेट्स पार्टी का कन्वेंशन पूरा हुआ है और अब रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन की बारी है. डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन टीम की ओर से कन्वेंशन में बोलने वाले स्पीकर की लिस्ट जारी कर दी गई है. इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली का भी नाम है.



चार दिन तक चलने वाले रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक रूप से इस साल के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा. ऐसे में भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों को लुभाने के लिए ट्रंप की टीम की ओर से ये दांव चला गया है.

Hope you will tune in! ❤️🇺🇸#RNCConvention2020 #TrumpPence2020 pic.twitter.com/qsHrMrVSPt