‘उल्लू की तरह बुद्धिमान हैं ट्रंप’, भारतीयों से अमेरिकन एंकर की अपील ट्विटर पर वायरल

अमेरिका में कोरोना वायरस संकट के बीच राष्ट्रपति चुनावों का जोर चल रहा है. हाल ही में डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन खत्म हुआ है और बीते दिन रिपब्लिकन के कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया. इस बीच भारत में मंगलवार को अमेरिका के चुनाव से जुड़ा एक ट्रेंड वायरल होने लगा, जिसमें अमेरिकी चैनल की एंकर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को लेकर बयान जारी कर रही हैं.



अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज की प्रेंजेटर टॉमी लेहरन का एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन पर बात कर रही हैं और साथ ही भारत में अपने फैंस को संबोधित कर रही हैं.

वायरल वीडियो में टॉमी लेहरन ने कहा, ‘भारत के मेरे सभी फैंस को हेलो, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने Make America Great Again एजेंडे का समर्थन किया है. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन अमेरिका को महान रखने पर है. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप Owl की तरह बुद्धिमान हैं, जिसे आप लोग हिन्दी में उल्लू कहते हैं.’

आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के वोटरों का बड़ा रोल है. ऐसे में ट्रंप की ओर से लगातार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है. फॉक्स न्यूज को ट्रंप का समर्थक चैनल माना जाता है और कई बार खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चैनल की तारीफ भी कर चुके हैं.

Haha. This guy paid Tomi Lahren through one of those celeb apps to say to supposed Indian MAGA people that Trump is wise as an owl("Ullu") - except she doesn't know that's actually an insult in Hindi. https://t.co/xqqJTtmQ22