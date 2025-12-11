scorecardresearch
 
पांच लाख लोगों की मौजूदगी और गीता का पाठ...चिकन पेटीज बेचने पहुंचे वेंडर, जमकर हुई पिटाई

कोलकाता में आयोजित 'पांच लाख लोगों की गीता पाठ' कार्यक्रम के दौरान दो फूड वेंडरों से मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. वेंडरों ने आरोप लगाया था कि उन्हें नॉन-वेज बेचने पर रोका गया, हमला किया गया और अपमानित किया गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फुटेज की जांच कर कार्रवाई की है.

गीता पाठ कार्यक्रम में नॉनवेज खाना बेचने को लेकर विवाद (File Photo: ITG)
गीता पाठ कार्यक्रम में नॉनवेज खाना बेचने को लेकर विवाद (File Photo: ITG)

कोलकाता पुलिस ने 'पांच लाख लोगों की गीता पाठ' कार्यक्रम में दो फूड वेंडरों पर हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारियां बुधवार रात दो अलग-अलग शिकायतों के आधार पर की गईं, जो थाने में दर्ज कराई गई थीं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 7 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित 'पांच लाख लोगों द्वारा गीता पाठ' कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. कार्यक्रम का आयोजन 'सनातन संस्कृति संसद' की ओर से किया गया था.

चिकन पेटीज बेचने को लेकर विवाद

शिकायतकर्ताओं, जिनमें एक कोलकाता और दूसरा हुगली जिले के अरामबाग का निवासी है, उन्होंने बताया कि वो कार्यक्रम स्थल पर चिकन पेटीज बेचने पहुंचे थे. उसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और धार्मिक कार्यक्रम में नॉन-वेज बेचने पर आपत्ति जताई.

फूड वेंडरों ने आरोप लगाया कि युवकों के समूह ने उनसे मारपीट की, उनका सामान फेंक दिया और उन्हें कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया. बताया गया कि हमलावरों ने उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि धार्मिक आयोजन में नॉन-वेज बेचना गलत है.

मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार

घटना के तुरंत बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद फुटेज का सत्यापन किया गया और तीन लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और यह देखा जा रहा है कि घटना में और लोग शामिल थे या नहीं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
