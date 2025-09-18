scorecardresearch
 

छात्रा की हत्या के बाद भीड़ ने हेडमास्टर को बुरी तरह पीटा, इलाके में फैला तनाव

बीरभूम जिले के रामपुरहाट में छात्रा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल के हेडमास्टर को पुलिस के सामने ही पीट दिया. ग्रामीणों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की. पुलिस ने हेडमास्टर को भीड़ से बचाया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

हेडमास्टर ने की छात्रा की हत्या (Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में छात्रा की हत्या के बाद तनाव गहरा गया. गुरुवार को गुस्साए लोगों ने स्कूल के हेडमास्टर को पुलिस के सामने ही पीट डाला. यह घटना उस समय हुई जब कक्षा 7 की छात्रा की हत्या के आरोपी शिक्षक मनोज कुमार पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ के बाद उसने अपहरण और हत्या की बात कबूल कर ली थी.

हेडमास्टर को भीड़ ने पीटा

रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त को छात्रा लापता हुई थी. छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि मनोज पॉल उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था. छात्रा ने यह बात अपनी मां को बताई थी. इसके बाद छात्रा अचानक लापता हो गई. 

बुधवार को पुलिस ने मनोज पॉल को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर छात्रा का क्षत-विक्षत शव जलाशय से बरामद किया. हालांकि शव के कुछ हिस्से अभी भी लापता हैं. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की जांच कर रही है.

स्कूली छात्रा की मौत के बाद मचा बवाल

इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. गुरुवार को जब स्कूल के शिक्षक और हेडमास्टर स्कूल पहुंचे तो गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने हेड टीचर को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी. भीड़ बांस की लाठियों के साथ नारेबाजी कर रही थी और मुख्य सड़क को जाम कर दिया. यह सड़क रामपुरहाट को झारखंड-बिहार से जोड़ती है.

हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर को भीड़ से बचाया और थाने लेकर गई. इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.


 

Advertisement
Advertisement

