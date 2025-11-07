scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल: आर्मी स्टेशन की सुरक्षा में सेंध, फर्जी आधार-पैन कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट

यह घटना सैन्य खुफिया एजेंसियों और जमीनी स्तर पर तैनात सैनिकों की सतर्कता को दर्शाती है, जिससे सैन्य स्टेशनों की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे की पहचान की जा सके. सेना ने तुरंत उस व्यक्ति को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया.

भारतीय दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक (Photo- AI)
भारतीय सेना ने बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे नागरिक कर्मियों के पुन: सत्यापन अभियान के तहत, एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है.

सुरक्षा जांच के दौरान मजदूरों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया. जब उससे पूछताछ और तलाशी ली गई तो उसके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र मिला. इसके अलावा, उसके पास भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किए गए.

सेना ने तुरंत उस व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि आगे की जांच की जा सके.इस घटना ने यह साबित किया है कि सेना और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी सतर्कता से देश की सुरक्षा पर नजर रख रही हैं. 

सेना जारी रखेगी सत्यापन अभियान

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि कई बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाकर देश के अंदर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं.

सेना ने कहा है कि ऐसी सक्रिय जांच और सत्यापन अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि किसी भी सुरक्षा जोखिम को समय रहते पकड़ा जा सके. सेना ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के सक्रिय पुन: सत्यापन अभियान समय-समय पर जारी रहेंगे.

