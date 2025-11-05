scorecardresearch
 

बंगाल: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमला... बीजेपी ने TMC पर लगाया आरोप

यह घटना उस वक्त हुई जब सुकांत मजूमदार नवद्वीप में आयोजित रास पूर्णिमा उत्सव में शामिल होकर लौट रहे थे. मजूमदार ने बताया कि हमारे काफिले की दो गाड़ियां पीछे रह गई थी. उन पर बदमाशों ने हमला कर दिया.

भाजपा ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है. (File Photo- PTI)
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुधवार रात केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमला हुआ. यह घटना उस वक्त हुई जब मजूमदार नवद्वीप में आयोजित रास पूर्णिमा उत्सव में शामिल होकर लौट रहे थे. भाजपा ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है.

मजूमदार ने बताया कि जब हम नवद्वीप में आगे बढ़ रहे थे, हमारे काफिले की दो गाड़ियां पीछे रह गईं. जब वे बस स्टैंड की तरफ मुड़ने गईं, तो वहां मौजूद बदमाशों ने उन गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दी. हमारे दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं. अगर पुलिस ने इन असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो हम जानते हैं कैसे जवाब देना है. मैं एसपी को कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस निष्क्रिय रही, तो हमें खुद सिखाना पड़ेगा कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है.

भाजपा का आरोप है कि हमलावर टीएमसी के समर्थक थे, जिन्होंने मंत्री के काफिले को निशाना बनाया.

हालांकि, स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमले के दौरान केंद्रीय मंत्री की गाड़ी सुरक्षित रही. बताया गया कि काफिले में शामिल एक वाहन जो भाजपा के जिला अध्यक्ष को लेकर जा रहा था पीछे रह गया था. यही गाड़ी बस स्टैंड के पास स्थानीय लोगों से बहस में उलझ गई, जिसके बाद तोड़फोड़ हुई. इस गाड़ी में सवार भाजपा नेता और उनका ड्राइवर घायल हुए हैं और उन्हें नवद्वीप सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

भाजपा ने इस घटना को राज्य सरकार की विफलता बताया है, वहीं टीएमसी नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा “राजनीतिक लाभ” के लिए इस घटना को तूल दे रही है.

