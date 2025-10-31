पहले बनती थी दुल्हन, फिर हो जाती थी फरार… कौन है शिवन्या, जिसे रामपुर में किया गया अरेस्ट

यूपी में रामपुर पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को पकड़ा है, जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. चेहरे पर मासूम मुस्कान, सादगी से लिपटी बातें और ‘घर की बहू’ बनने की अदाएं... यही उसका हथियार था. नाम था - शिवन्या. लेकिन असलियत में यह युवती शादी के नाम पर ठगी कर रही थी. इसका गैंग लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसों की ठगी करता था.

यह पूरा मामला रामपुर जनपद के पटवाई थाना क्षेत्र का है. यहां के एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं और एक युवती के परिवार से बातचीत तय हो चुकी थी. शादी से पहले गोदभराई की रस्म में युवती और उसके परिजन आए, रस्में निभीं, हंसी-खुशी तस्वीरें खिंचीं... और इसी दौरान युवक के परिवार से 1 लाख 77 हजार रुपये खर्चों के नाम पर ले लिए गए. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शादी की तारीख तय होने के बाद दुल्हन और उसके परिवार का फोन बंद हो गया.

परिवार ने जब जांच-पड़ताल की, तो पता चला कि युवती का पता, पहचान सब फर्जी थी. मामला सीधे लुटेरी दुल्हन गैंग से जुड़ता दिखा. पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

कई महीने तक पुलिस और आरोपियों के बीच चूहा-बिल्ली का खेल चलता रहा. हर बार ठिकाने बदलने में माहिर यह गिरोह संभल, मुरादाबाद और रामपुर के बीच घूमता रहा. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और शिवन्या को उसके साथी नितिन उर्फ अनिकेत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार युवती और उसका साथी जनपद संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह जोड़ी सिर्फ रामपुर ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद सिविल लाइंस थाने में भी इसी तरह की ठगी कर चुकी है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मामला पूरी तरह से ठगी से जुड़ा हुआ है. आरोपी युवक और युवती लोगों को शादी के नाम पर फंसाकर उनसे पैसे वसूलते थे और फिर शादी से पहले ही फरार हो जाते थे. एएसपी के अनुसार, पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस गैंग ने कई जगह इसी तरीके से लोगों को शिकार बनाया है.

इस गैंग ने ठगी का तरीका बेहद सोच-समझकर प्लान किया था. पहले किसी शादी योग्य युवक के परिवार से संपर्क करना, लड़की की तस्वीरें और परिवार के झूठे कागजात दिखाना, फिर रिश्ता पक्का होते ही ‘शादी की तैयारी’ और ‘रस्मों’ के बहाने पैसे लेना. जब शादी की तारीख पास आती, तो फोन बंद, घर खाली और ठग गायब.

शिवन्या की गिरफ्तारी ने इस गिरोह की पोल तो खोल दी, लेकिन यह भी साफ हो गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ‘विवाह ठगी’ के ऐसे गिरोह लगातार सक्रिय हैं, जो भरोसे को हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं और कमाई दोनों से खेल रहे हैं.

रामपुर पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बाकी सहयोगियों की तलाश जारी है. जांच अधिकारी के मुताबिक, अब इस गैंग के बैंक खातों, मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अब तक कितने लोगों को ठगा गया है.

