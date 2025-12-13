scorecardresearch
 
शादीशुदा महिला प्रेमी से होना चाहती थी प्रेग्नेंट, जिद की तो युवक ने मार डाला

यूपी के वाराणसी में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या उसके प्रेमी मोहित यादव ने अपनी पत्नी अंजलि चौहान के साथ मिलकर की थी. हत्या की वजह अनैतिक संबंध, संतान प्राप्ति के लिए दबाव और पुलिस में शिकायत करने की धमकी बताई जा रही है.

पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
वाराणसी में लक्ष्मणपुर की शारदा विहार कॉलोनी में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या उसके प्रेमी मोहित यादव ने अपनी पत्नी अंजलि चौहान के साथ मिलकर की. दरअसल, मृतक महिला के मोहित के साथ अवैध संबंध थे और वह मोहित पर संतान पैदा करने का दबाव बनाती थी. इसी को लेकर मोहित और उसकी पत्नी अंजलि ने महिला की हत्या दी. 

एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कात्यान ने बताया कि आरोपी युवक मोहित यादव पहले आंगनबाड़ी वर्कर महिला के घर के पास किराए पर रहता था. मृतक महिला अपने घर से ही दूध के पैकेट बेचने का काम करती थी. मोहित उसके यहां दूध खरीदने आता था. इसी दौरान महिला का मोहित यादव से परिचय हो गया और दोनों में अवैध संबंध हो गए.

महिला शादीशुदा थी. उसकी कोई संतान नहीं थी. वह मोहित से संबंध बनाकर संतान चाहती थी, जिसके लिए वह दबाव बनाती थी. ऐसा न करने पर पुलिस से शिकायत करने धमकी देती थी. इसी के बाद मोहित की शादी अंजलि से हो गई. मोहित ने पूरी बात अपनी पत्नी अंजलि को बताई. इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे महिला को रास्ते से हटा देते हैं.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंध और इंश्योरेंस की रकम! गोरखपुर CID में तैनात महिला कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में आरोपी पति ने 3 महीने बाद किया सरेंडर

आंगनबाड़ी वर्कर की हत्या की साजिश रचने के बाद मोहित और अंजलि एक होम स्टे में जाकर रुके. 11 दिसंबर की सुबह दोनों महिला के घर की तरफ चल दिए. अंजलि घर से पहले रुक गई. वहीं मोहित पीछे के रास्ते से आंगनबाड़ी वर्कर के घर में घुस गया. इसके बाद उसने घर में पत्थर और स्टील के ड्रम से महिला के सिर, चेहरे और गर्दन पर वार करते हुए बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद मृतका के पहने हुए और अलमारी में रखे जेवरात के साथ ही कैश लूटकर बाहर आ गया. खून से सने कपड़ों को अंजलि की साल से ढककर ऑटो पकड़ा और वापस होम स्टे पहुंच गए.

मोहित और उसकी पत्नी अंजिल 12 दिसंबर को भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन शिवपुर पहुंचे थे. इसी बीच जांच-पड़ताल करते हुए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. पूछताछ की तो घटना के समय पहने हुए कपड़ों को एक झाड़ी में फेंकने की बात कही. दोनों के कब्जे से मृतक महिला के जेवरात और 73,640 रुपये बरामद कर लिए. एडीसीपी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम को 50 हजार का इनाम दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
