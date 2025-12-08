scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अवैध संबंध और इंश्योरेंस की रकम! गोरखपुर CID में तैनात महिला कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में आरोपी पति ने 3 महीने बाद किया सरेंडर

गोरखपुर सीआईडी में तैनात महिला हेड कॉन्स्टेबल सरोज यादव की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी हत्या के आरोपी, पति सिपाही अष्टभुज कुमार यादव ने तीन महीने बाद अदालत में सरेंडर कर दिया है. 27 फरवरी को हुई इस मौत को पहले सामान्य बताया गया था, लेकिन अगस्त में आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में एल्युमीनियम फॉस्फाइड जहर की पुष्टि हुई.

Advertisement
X
गोरखपुर में पति पर लगा सिपाही सरोज यादव की हत्या का आरोप (Photo- Screengrab)
गोरखपुर में पति पर लगा सिपाही सरोज यादव की हत्या का आरोप (Photo- Screengrab)

गोरखपुर सीआईडी में तैनात महिला हेड कॉन्स्टेबल सरोज यादव की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. पत्नी की हत्या के आरोपी यूपी पुलिस के सिपाही अष्टभुज कुमार यादव ने वारदात के लगभग तीन महीने बाद शनिवार को अदालत में सरेंडर कर दिया. घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और शाहपुर पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी.

दरअसल, 27 फरवरी की रात हुई मौत को शुरू में सामान्य बताया गया था. पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट न मिलने पर विसरा जांच कराई गई. अगस्त में आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में एल्युमीनियम फॉस्फाइड जहर मिलने की पुष्टि हुई. रिपोर्ट के आधार पर शाहपुर पुलिस ने सितंबर माह में सरोज के पिता हरीलाल यादव की तहरीर पर अष्टभुज, उसकी मां और पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था.

हरीलाल यादव, जो सरकारी विभाग से रिटायर हैं, ने गंभीर आरोप लगाया कि दामाद अष्टभुज का खलीलाबाद पोस्टिंग के दौरान एक महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध था. बेटी द्वारा विरोध करने पर वह उसे मारता-पीटता था. पिता के अनुसार संबंध जारी रखने, आर्थिक लाभ पाने और इंश्योरेंस रकम हड़पने के लिए साजिशन जहर देकर हत्या की गई.

सम्बंधित ख़बरें

गोरखपुर में प्रेमी ने हथौड़े से की मां और बेटी की हत्या 
पूछताछ में युवक ने किया हत्याकांड का खुलासा. (Photo: ITG)
गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या, आरोपी युवक का कबूलनामा 
Ghoshipurwa Murder Case
गोरखपुर में मां-बेटी का हत्या, करीबी निकला कातिल, 11 दिन बाद सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री 
Youth murdered with axe in Gorakhpur (Photo- ITG)
गोरखपुर: दोस्त को कुल्हाड़ी से काट डाला, सिर और धड़ किया अलग, फिर लाश को... 
बोलेरो ने कई गाड़ियों को कुचला 

पीड़ित परिवार ने बताया कि शादी के बाद सरोज के नाम 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 41 लाख का संयुक्त लोन और एक अन्य बैंक से 20 लाख का कर्ज लिया गया था. आरोप है कि सरोज की मौत के बाद अष्टभुज ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी प्रयास किए. सरोज और अष्टभुज की शादी 11 दिसंबर 2013 को हुई थी. दोनों के दो बच्चे अनमोल (9) और अक्षरा (6) हैं.

Advertisement

परिजनों का दावा है कि 27 फरवरी की रात दामाद ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर सरोज को जहर दिया और 28 फरवरी की रात 1:36 बजे फोन कर कहा गया कि सरोज की तबीयत खराब है. परिवार के अनुसार उन्हें गुमराह किया गया. विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ाई गई.

शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि आरोपी अष्टभुज ने अदालत में सरेंडर किया है. पुलिस अब उसकी रिमांड लेकर पूछताछ की तैयारी में जुट गई है. मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आगे की कार्रवाई में तेजी दिखा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement