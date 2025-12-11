scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत में बने घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में महिला जलनिगम कर्मी का रक्तरंजित शव खेत में बने घर से मिलने पर हड़कंप मच गया. 55 वर्षीय नगीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ग्रामीणों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है. महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे और सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें मिलीं. पुलिस ने पति की तहरीर पर गांव के तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव (Photo: itg)
घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के मन्नाखेड़ा मजरा नथई सिंह गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर खेतों में बने एक मकान के भीतर महिला जलनिगम कर्मी का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला. मृतका की पहचान गांव निवासी 55 वर्षीय नगीना के रूप में हुई है, जो पति की गैरमौजूदगी में अकेली रहती थीं. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

ग्रामीणों के अनुसार, महिला के कपड़े अस्त-व्यस्त थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे, जिससे रेप के बाद हत्या की आशंका और गहरा गई है. मृतका के सिर और चेहरे पर कई गहरे घाव दिखाई दिए. लोगों ने बताया कि रविवार रात किसी तरह की संदिग्ध आवाजें नहीं सुनी गईं, इसलिए घटना संभवतः देर रात या सुबह के वक्त हुई होगी.

नगीना के पति रामखेलावन रायबरेली सैलून तहसील मियागंज रानीपारा में जलनिगम में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. घटना के समय वह हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में एक रिश्तेदार की तेहरवीं में शामिल होने गए हुए थे. सूचना मिलते ही वह घटना स्थल पर पहुंचे और पत्नी का शव देखकर बेसुध हो उठे. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले पति किसी महिला को घर लेकर आया था, जिसको लेकर दंपती में विवाद हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. (Photo: Representational)
नाबालिग के साथ रेप कर वीडियो बनाया, फिर दोस्त के साथ मिलकर कर दिया वायरल 
Portrait of sad young woman with face protective mask looking through the window at home
दहेज की डिमांड, टार्चर और रेप... लेडी कांस्टेबल का पति पर सनसनीखेज आरोप 
Unnao bride absconded before wedding rituals (Photo- ITG)
बारात आई, जयमाल हुई, लेकिन फेरों से पहले भाग गई दुल्हन... बोली- प्रेमी संग रहूंगी 
उन्नाव में प्रेमी के साथ भागने पर बिना बारात लौटा दूल्हा. (Photo: Representational )
UP: वरमाला के बाद प्रेमी संग भागी दुल्हन, बिना बारात लौटा दूल्हा 
Unnao Gas Geyser Blast
दीवारें उखड़ीं, खिड़कियां चकनाचूर... गैस गीजर फटने से मचा हाहाकार 
Advertisement

सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पति रामखेलावन की तहरीर पर गांव के तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और लोग घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

मामले में सीओ बीघापुर माथुपनाथ मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और रेप की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement