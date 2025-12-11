खेत में बने घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के मन्नाखेड़ा मजरा नथई सिंह गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर खेतों में बने एक मकान के भीतर महिला जलनिगम कर्मी का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला. मृतका की पहचान गांव निवासी 55 वर्षीय नगीना के रूप में हुई है, जो पति की गैरमौजूदगी में अकेली रहती थीं. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

ग्रामीणों के अनुसार, महिला के कपड़े अस्त-व्यस्त थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे, जिससे रेप के बाद हत्या की आशंका और गहरा गई है. मृतका के सिर और चेहरे पर कई गहरे घाव दिखाई दिए. लोगों ने बताया कि रविवार रात किसी तरह की संदिग्ध आवाजें नहीं सुनी गईं, इसलिए घटना संभवतः देर रात या सुबह के वक्त हुई होगी.

नगीना के पति रामखेलावन रायबरेली सैलून तहसील मियागंज रानीपारा में जलनिगम में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. घटना के समय वह हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में एक रिश्तेदार की तेहरवीं में शामिल होने गए हुए थे. सूचना मिलते ही वह घटना स्थल पर पहुंचे और पत्नी का शव देखकर बेसुध हो उठे. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले पति किसी महिला को घर लेकर आया था, जिसको लेकर दंपती में विवाद हुआ था.

सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पति रामखेलावन की तहरीर पर गांव के तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और लोग घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

मामले में सीओ बीघापुर माथुपनाथ मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और रेप की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.



