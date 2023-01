UP Weather: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत? मौसम वैज्ञानिक ने दी जानकारी

Cold Wave in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. कामकाज करने वालों को भी ठंड के कारण दिक्कतें हो रही हैं.

वहीं, बुजुर्गों को पूरा-पूरा दिन घर के अंदर बिस्तरों में ही बिताना पड़ रहा है. ठंड और घने कोहरे के कारण पार्क में लोग सैर-सपाटा, व्यायाम और टहलते हुए भी कम ही नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में आने वाले दो दिन ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है.

Uttar Pradesh | As north India shivers amid cold wave, a dense layer of fog covers parts of the state capital Lucknow. pic.twitter.com/IUEVxwLAOa