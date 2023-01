Delhi Weather: दिल्ली में सर्दी का भीषण अटैक! 2 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, सीजन का सबसे ठंडा दिन आज

Delhi Weather Forecast Today: शीतलहर से बेहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. जनवरी के शुरुआती दिनों में आम तौर पर दिल्ली सुबह के वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आती है लेकिन दिन चढ़ने के बाद गर्माहट आने लगती है. हालांकि, इस बार दिल्ली के मौसम का मिजाज कुछ बदला-बदला सा है. देश की राजधानी में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं. वहीं, सर्दी के साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है.

दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है. दिल्ली में आज, 8 जनवरी को सीजन का सबसे सर्द दिन है. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के पालम इलाके में आज (रविवार), 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान ( Minimum Temperatures) 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि सफदरजंग में 1.9, लोधी रोड पर 2.8, रिज में 2.2 और आयानगर में 2.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है.

Delhi | Thick layer of fog shrouds parts of the national capital as hazy conditions lower visibility. Visuals from near IGI Airport.



