scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP ने किया टॉप, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में सबसे आगे

वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है. राज्य ने केंद्र के उम्मीद पोर्टल पर 92,832 प्रॉपर्टीज़ का प्रोसेस पूरा किया है. वहीं सुन्नी वक़्फ़ कैटेगरी में बाराबंकी 4,940 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है.

Advertisement
X
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड. (File Photo: ITG)
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश ने केंद्र के 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में टॉप किया है. राज्य सरकार के अनुसार तय समय में 92,832 प्रॉपर्टीज़ का प्रोसेस पूरा किया है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 6 जून को सभी राज्यों को 5 दिसंबर, 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पक्का करने का निर्देश दिया था.

हालांकि डेडलाइन छह महीने बढ़ा दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने यह काम तय समय से पहले पूरा कर लिया. एक एजेंसी के मुताबिक ऑफिशियल डेटा के अनुसार राज्य में कुल 92,832 वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन रजिस्टर की गई हैं. जिनमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं. उम्मीद पोर्टल पर उपलब्ध देश भर के डेटा के अनुसार राज्य का हिस्सा देश में सबसे ज़्यादा है.

यह भी पढ़ें: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की बढ़ेगी तारीख? ओवैसी की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

सम्बंधित ख़बरें

वक्फ बोर्ड
'वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों को चेतावनी 
Kiren Rijiju Launched UMEED Portal
वक्फ संपत्तियों की अब एक क्लिक में मिलेगी जानकारी, 'UMEED' पोर्टल लॉन्च 
वक्फ संपत्ति की जांच करती टीम.
छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू, सलीम राज पर मुस्लिम नेताओं का बड़ा हमला 
Illegal Occupation of Waqf Properties: The Role of Gangsters and Politicians
गैंगस्टरों का वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर लगे आरोप 
जमशेदपुर में युवक की हत्या के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर. (Photo: Representational )
जमशेदपुर: युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर... 2 गिरफ्तार 

सरकार ने कहा कि जागरूकता अभियान और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद से ज़िलों में ज़्यादातर मुतवल्ली या वक़्फ़ प्रॉपर्टी के मैनेजरों ने समय पर नियमों का पालन किया. ज़िलेवार आंकड़े बताते हैं कि शिया वक़्फ़ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में लखनऊ सबसे आगे है. जहां 625 एंट्री हुईं, उसके बाद अमरोहा में 539 और मेरठ में 533 एंट्री हुईं.

Advertisement

सुन्नी वक़्फ़ कैटेगरी में बाराबंकी 4,940 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है. उसके बाद सीतापुर और आज़मगढ़ हैं. बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और जौनपुर भी आगे रहने वाले ज़िलों में शामिल हैं.

अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन पहल से वक़्फ़ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने, गलत इस्तेमाल रोकने और उनकी सुरक्षा व डेवलपमेंट में मदद मिलने की उम्मीद है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement