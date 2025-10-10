scorecardresearch
 

Feedback

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की बढ़ेगी तारीख? ओवैसी की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

वक्फ संपत्तियों के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है. समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है.

Advertisement
X
ओवैसी की याचिका पर सीजेआई बोले- लिस्टेड करेंगे (Photo: PTI)
ओवैसी की याचिका पर सीजेआई बोले- लिस्टेड करेंगे (Photo: PTI)

वक्फ संपत्तियों का छह महीने के भीतर 'UMEED' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. वक्फ रजिस्ट्रेशन की समय सीमा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उमीद पोर्टल पर पंजीकरण की समय सीमा छह महीने से बढ़ाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने कहा है कि इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे. इस मामले मे याचिकाकर्ता असदुद्दीन ओवैसी के वकील ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल क है. ओवैसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि छह जून को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित आदेश आया था. इसमें वक्फ संपत्तियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए छह महीने का समय दिया गया था.

ओवैसी के वकील की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने अभी तक निर्णय नहीं सुनाया है. उन्होंने यह भी कहा कि पांच महीने का समय बीतने को है, लिहाजा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की मियाद छह महीने (दिसंबर) से आगे बढ़ा दी जाए. ओवैसी के वकील निज़ाम पाशा ने शेर पढ़ते हुए कहा कि उम्र-ए-दराज मांग के लाए थे,थी चार रोज, आरज़ू में कट गए दो इंतिजार में.

सम्बंधित ख़बरें

AIMIM chief Asaduddin Owaisi (Photo: X/AIMIM)
'सिर्फ अल्लाह की इबादत...', I Love Muhammad विवाद पर बोले ओवैसी 
वक्फ बोर्ड
'वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों को चेतावनी 
People hold placards during a protest by the All India Muslim Personal Law Board against the Waqf (Amendment) Bill. (PTI photo)
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक, SC के वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसले पर प्रस्ताव पारित 
दंगल: वक्फ कानून पर SC का अंतरिम आदेश, मुस्लिम पक्ष को मस्जिदों पर कब्जे का डर 
ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के आदेश पर जताई आपत्ति (Photo: ITG)
'ASI प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज...', ओवैसी ने बताए वक्फ कानून पर 'सुप्रीम' फैसले के नुकसान 
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सिर्फ अल्लाह की इबादत...', I Love Muhammad विवाद पर बोले ओवैसी, वक्फ एक्ट को लेकर भी बरसे

सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर आपत्ति जताई. सीजेआई ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सीजेआई ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि याचिका लिस्टेड होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी मांग को मंजूरी मिल गई. गौरतलब है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने की समय सीमा तय की गई है.

यह भी पढ़ें: 'वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों को चेतावनी

तय समय सीमा के मुताबिक सभी मुतवल्लियों को वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर 6 दिसंबर तक अपलोड करने होंगे. अंतिम तारीख में अब दो महीने से भी कम समय बचा है और यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है. इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement