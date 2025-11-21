scorecardresearch
 

पुलिस चौकी से सिर्फ 20 कदम दूर लूट, 7 लाख रुपये लेकर फरार हुए तीन बदमाश

सहारनपुर में दिनदहाड़े टीपी नगर चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने सात लाख रुपये की लूट को अंजाम दे दिया. चोकर गोदाम में घुसे तीन हथियारबंद युवकों ने कैश कलेक्शन के दौरान वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. DIG–SSP ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही घटना का खुलासा होगा.

सहारनपुर में लूट (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में लूट (Photo: Screengrab)

यूपी के सहारनपुर में दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जिसने शहर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. टीपी नगर चौकी से मात्र 20 कदम की दूरी पर स्थित चोकर के एक गोदाम में बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे तीन बदमाश हथियारों के दम पर घुसे और सात लाख रुपये की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए. वारदात की पूरी घटना कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई, जिससे कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपी बाइक पर बैठकर निकल गए.

पीड़ित संजीव कुमार ने बताया कि उस समय गोदाम में कैश कलेक्शन चल रहा था. अचानक बाइक से आए तीन नकाबपोश युवक अंदर आए, तमंचा दिखाकर कर्मचारियों को धमकाया और सोफे पर रखी लगभग सात लाख रुपये की रकम उठाकर फरार हो गए. कर्मचारियों ने बताया कि बदमाश बेहद निडर थे और घटना इतने कम समय में हुई कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला.

DIG, SSP मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही DIG, SSP आशीष तिवारी, CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. चौकी के इतने करीब हुई लूट से स्थानीय व्यापारी वर्ग में दहशत फैल गई है. पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने मौके से अहम साक्ष्य एकत्र किए. साथ ही आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. गोदाम में लगे सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई है और पुलिस DVR अपने साथ ले गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसएसपी आशीष तिवारी ने घटनास्थल पर कहा कि शुरुआती जांच में कुछ अहम लीड्स मिली हैं और कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं. उन्होंने बताया कि 'तीन नकाबपोश युवक गोदाम में घुसे और सोफे पर रखे करीब सात लाख रुपये लेकर फरार हुए. सभी एंगल से जांच जारी है, जिसमें मुखबिरी की संभावना भी शामिल है. जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.'

 

