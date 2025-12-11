'बचा सको तो बचा लो'... इंस्टाग्राम पर आया किडनैपर का मैसेज, साथ में भेजी रस्सियों में बंधी बेटी की तस्वीर

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार देर शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब एक वकील को इंस्टाग्राम से धमकी भरे संदेश के साथ उसकी 16 साल की बेटी की बंधी हुई तस्वीर भेजी गई. इस घटना से न केवल परिवार बल्कि स्थानीय वकील समुदाय में भी भारी आक्रोश फैल गया. मामला भदोखर थाना क्षेत्र के बेला गुसिसी गांव के रहने वाले वकील निरंजन कुमार पाल के घर का है.

और पढ़ें

बच्ची को अगवा कर पिता को भेजी तस्वीर

निरंजन कुमार ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो बेटी कहीं नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला. इसी बीच उनके फोन पर एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आने लगे, जिनमें धमकी दी गई थी कि 'आप अपनी बच्ची को बचा लीजिए, वह हमारे पास है.' मैसेज के साथ उनकी बेटी के हाथ-पैर बंधे होने की तस्वीर भी भेजी गई.

पीड़ित वकील निरंजन कुमार ने पुलिस को बताया कि संदेश देखकर पूरा परिवार घबरा गया. उनकी पत्नी ने तुरंत उन्हें फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरी आशंका है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

Advertisement

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है. सर्विलांस टीम को मैसेज के स्रोत की जांच में लगाया गया है. भदोखर पुलिस ने इंस्टाग्राम अकाउंट की लोकेशन, आईपी ट्रैकिंग और संदेश भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है.

मामले पर बोलते हुए सीओ सिटी अरुण नौहर ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि लड़की की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं और उसके संपर्क में आने वाली सहेलियों से भी पूछताछ हो रही है. क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उसकी अंतिम लोकेशन का पता लगाया जा सके.



---- समाप्त ----