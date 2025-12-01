प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण का आरोप, चंगाई सभा में हंगामा और मारपीट के बाद दो गिरफ्तार

संगम नगरी प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कैंट थाना पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अमित मिश्रा की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.

यह मामला शनिवार 29 नवंबर की शाम म्योराबाद स्थित चर्च के पास का है. यहां पीटर राजू पादरी के घर में चंगाई सभा चल रही थी. इसी दौरान अवैध धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि जैसे ही विहिप कार्यकर्ता पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उनसे मारपीट की.

धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया

विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने रविवार 30 नवंबर को सी पी राजू, जस्सी राजू, अनिल थॉमस और सुषमा के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज की है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सी पी राजू और अनिल थॉमस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. सी पी राजू लूकरगंज इलाके का रहने वाला है, जबकि अनिल थॉमस म्योराबाद का निवासी है. पुलिस अब दो अन्य आरोपियों जस्सी राजू और सुषमा की तलाश कर रही है.

शिकायत के अनुसार, विहिप कार्यकर्ताओं को नौकरी और पैसों का प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण कराने की जानकारी मिली थी. चंगाई सभा को रोकने पहुंचे कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई और गमछे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया

एसीपी सिविल लाइंस विद्युत गोयल ने बताया कि पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है और फरार दोनों अभियुक्तों की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

