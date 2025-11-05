scorecardresearch
 

कोबरा का जहर नहीं, इंजेक्शन 'डेथ डोज' बना! बागपत में पत्नी की मौत पर किसान नेता ने लगाए आरोप

बागपत में भाकियू नेता प्रदीप धामा की पत्नी वर्षा की कोबरा सांप के डसने के बाद मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना ब्लड टेस्ट या बीपी चेक किए इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया, जिससे सिर्फ 15 सेकंड में उसकी सांसें थम गईं. परिजनों ने इसे डॉक्टरों की घोर लापरवाही बताया है.

बागपत में सांप काटने से महिला की मौत (Photo- AI Generated)
बागपत में सांप काटने से महिला की मौत (Photo- AI Generated)

यूपी के बागपत जिले में कोबरा सांप के काटने के बाद अस्पताल पहुंची महिला, इलाज के नाम पर मौत लेकर लौटी. दरअसल, भाकियू नेता की पत्नी को कोबरा ने डसा तो था, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसे सांप के जहर ने नहीं बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही ने मौत के मुंह में धकेल दिया. इंजेक्शन की ओवरडोज से उसकी जान चली गई. 

बता दें कि भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी वर्षा की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. परिजनों द्वारा बताया गया कि रात में वर्षा घर में काम कर रही थी, तभी रसोई के पास अचानक एक सांप ने उसे डस लिया. परिवार ने घबराहट में पहले सीएचसी बागपत दौड़ लगाई, लेकिन वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. 

गमगीन परिजन

परिजन बताते हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना ब्लड जांच के इंजेक्शन का ओवरडोज लगा दिया. उसके बाद महिला ने सांस लेने में दिक्कत बताई. फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया. सिर्फ 15 सेकंड के अंदर वर्षा की सांसें थम गईं. परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने ना कोई टेस्ट, ना ब्लड प्रेशर चेक किया, सीधे इंजेक्शन लगा दिया. 

वहीं, मृतका के चाचा और भाकियू जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने स्वास्थ्य विभाग पर खुलकर हमला बोला. उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. 

उधर, सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि लक्षण देखने से लगा कि महिला को कोबरा ने डसा था, और सांप काटने से ही मौत हुई है. परिजनों के आरोप गलत हैं . फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. अगर किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो एक्शन लिया जाएगा. 

