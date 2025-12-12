scorecardresearch
 
नोएडा मॉल के सिनेमा हॉल में मारपीट, चार युवकों ने दो लोगों को जमकर मारे थप्पड़, Video

नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक मॉल के सिनेमा हॉल में फिल्म देखते समय दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद बढ़ते ही चार युवकों ने दो लोगों को पीटा. इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के पांच लोगों के खिलाफ कानूनी और निरोधात्मक कार्रवाई की.

सिनेमा हॉल में चार युवकों ने दो लोगों को पीटा (Photo: Screengrab)
सिनेमा हॉल में चार युवकों ने दो लोगों को पीटा (Photo: Screengrab)

नोएडा के सेक्टर 135 में स्थित एक नामी मॉल के सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है. घटना 11 और 12 दिसंबर की रात की है, जब फिल्म देखते समय किसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि चार युवकों ने दो अन्य युवकों को सिनेमा हॉल के अंदर ही पीटना शुरू कर दिया.

हॉल में मौजूद लोगों ने मारपीट का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की.

सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान मारपीट

पुलिस के अनुसार, विवाद में शामिल प्रथम पक्ष के अभिनव और रोहित, तथा दूसरे पक्ष के हर्षवर्धन, आशीष और विक्रांत नाम के पांच लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. सभी आरोपी अलग-अलग जिलों के निवासी बताए गए हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और मॉल व सिनेमा हॉल में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी.

