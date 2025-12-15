scorecardresearch
 
CM पोर्टल शिकायत के नाम पर ठगी, चाय पानी के पैसे मांगने वाला शातिर गिरफ्तार, धमकी का ऑडियो वायरल

मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत का निस्तारण कराने के नाम पर चाय पानी के पैसे मांगने वाले शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को लखनऊ से बताकर पीड़ित को कॉल किया था. धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को जेल भेज दिया.

एमसीए पास युवक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के नाम पर ठगी करने का एक गंभीर मामला मुजफ्फरनगर में सामने आया है. लखनऊ से फोन कर चाय पानी के खर्च की मांग करने वाले एक शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी का धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की.

यह मामला जनपद की बुढाना तहसील के मोहल्ला खाकराबान का है. यहां रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला वीरमति की करीब दो बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. आरोप है कि कुछ दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने मिलकर जबरन कब्जा करा दिया. सभी जगह शिकायत करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायतों के निस्तारण के नाम पर ठगी

शिकायत के बाद वीरमति के बेटे राहुल के मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ से बताकर जमीन विवाद का निस्तारण कराने के बदले चाय पानी के खर्च की मांग की. इस बातचीत की ऑडियो राहुल ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. ऑडियो सामने आने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम जितेंद्र है, जो जनपद संभल के थाना हजरतनगर क्षेत्र के मुबारकपुर का रहने वाला है. उसकी उम्र 28 वर्ष है और उसने एमसीए किया हुआ है. आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह जन सुविधा केंद्रों के जरिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों की जानकारी जुटाता था और फिर शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनका काम कराने के नाम पर पैसे मांगता था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी इस तरह की ठगी में पहले भी आठ बार जेल जा चुका है. आरोपी की एक और ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वह पीड़ित महिला के बेटे राहुल को पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दे रहा है. एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना बुढाना में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा जा रहा है.

