गर्लफ्रेंड, दोस्त, शराब और जंगल... एक कमेंट बन गया जान का दुश्मन, सन्न कर देगी साजिश की ये कहानी

यूपी के मेरठ में एक युवक की गर्लफ्रेंड पर उसके दोस्त ने कमेंट कर दिया. इस बात से युवक इतना तिलमिला गया कि दोस्त की हत्या की साजिश रच डाली. उसने दोस्त को बुलाया और उसे ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की जांच के बाद पूरा सच सामने आ गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

27 नवंबर को थाना परतापुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई, जो मलियाना थाना टीपी नगर का रहने वाला था. मृतक के भाई पप्पू ने पुलिस को तहरीर दी कि राजू की ईंट से पीट-पीटकर हत्या की गई और शव को मोहकमपुर सेक्टर के इलाके में फेंक दिया गया है.

तहरीर मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतक के दोस्त 20 वर्षीय हनी उर्फ विनीत आनंद का नाम सामने आया. पुलिस ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि वारदात के बाद से ही वह फरार है. फरारी के दौरान लगातार लोकेशन बदलने के बावजूद पुलिस ने 3 दिसंबर को हनी को मोहकमपुर फेस-2 क्षेत्र से पकड़ लिया. उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली.

पूछताछ के दौरान हनी ने हत्या की वजह और पूरी वारदात की कहानी पुलिस को बताई. उसने बताया कि वह सब्जी बेचता है. करीब एक से डेढ़ साल पहले बाजार में सब्जी बेचते समय राजू ने उसके साथ मारपीट की थी और उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी मंगेतर भी है, उस पर गलत कमेंट कर दिया था. यह बात हनी को बेहद नागवार गुजरी और उसी दिन उसने राजू को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया.

साजिश के तहत 25 नवंबर की रात करीब 8:45 बजे हनी ने राजू को कॉल किया. कॉल उठाने पर राजू नशे में लगा. हनी ने उसे रेलवे फाटक पर बुलाया. कई बार कॉल करने के बाद राजू वहां पहुंचा. दोनों शराब पीते हुए मोहकमपुर के जंगल क्षेत्र की ओर चले गए. वहां जब हनी को लगा कि राजू पूरी तरह नशे में है, उसने दीवार के पास पड़ी एक साबुत ईंट उठाई और राजू के सिर और चेहरे पर लगभग पांच वार कर दिए. वारदात के दौरान दोनों में हाथापाई भी हुई और राजू ने हनी के हाथ पर काट लिया.

राजू के गिरकर बेहोश होते ही हनी वहां से भाग निकला. ईंट वहीं डाल कर वह सीधे घर गया और खाना खाकर सो गया. उसने यह भी बताया कि हत्या के समय पहने कपड़े घर पर ही धुलकर रखे हैं. राजू ने की-पैड मोबाइल की सिम तोड़कर जंगल में फेंक दी और फोन वापस आते समय नाले में फेंक दिया.

