scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मथुरा के 'जामताड़ा' में पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, 300 जवानों ने घेरे चार गांव, 42 लोग दबोचे

मथुरा में SSP के निर्देश पर SPRA और SPCRIME के नेतृत्व में 300 पुलिसकर्मियों ने गोवर्धन के चार गांवों (देवसरस, मुरसेरस, दौलतपुर, नगला कटिया) में नाकाबंदी कर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान 42 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, जिनसे आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई; इनमें से 8 लोग पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

Advertisement
X
मथुरा के 'मिनी जामताड़ा' में पुलिस की कार्रवाई (Photo- ITG)
मथुरा के 'मिनी जामताड़ा' में पुलिस की कार्रवाई (Photo- ITG)

मथुरा के गोवर्धन इलाके के गांव देवसेरस में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. 'साइबर विलेज' के नाम से मशहूर इस गांव में भारी पुलिस बल को देखते ही अपराधियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब चार दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किया है. 

दरअसल, मथुरा के कुछ गांव 'जामताड़ा' बनते जा रहे थे, जहां से साइबर ठगी का काला धंधा ऑपरेट होता था. झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर अपराधों के लिए कुख्यात है. ऐसे में मथुरा पुलिस ने इस पनपते नेटवर्क को क्रैकडाउन करने के लिए कई थानों की फोर्स लगाई और करीब चार गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी की. 

थाना गोवर्धन इलाके के गांव देवसेरस में साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीते दिन एक सर्च अभियान चलाया गया. भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस की टीमें गांव में पहुंचीं. पुलिस ने चार सीओ और भारी पुलिस बल के साथ चार गांवों में यह अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने आधार कार्ड, मोबाइल सहित काफी मात्रा में आपत्तिजनक/संदिग्ध सामान जब्त किया. साइबर क्राइम के क्षेत्र में यह गांव काफी मशहूर है, इसलिए यह कार्रवाई हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

FIR filed against 15 police officers in Uttar Pradesh. (Photo - ITG)
फर्जी मुठभेड़ दिखाने के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर FIR, कोर्ट का सख्त आदेश 
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट में परिवाद दर्ज, जानिए मामला  
तीनों भाई एक हीबाइक पर सवार होकर जा रहे थे. (Photo: Screengrab)
बहन की सगाई में जा रहे तीन भाइयों की मौत, रजवाहे में मिलीं तीनों की लाशें 
मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया अतिरिक्त फोर्स. (Photo: Screengrab)
मथुरा, संभल और अयोध्या... बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर 
इंद्रेश महाराज घोड़ी पर बैठकर निकले.(Photo:Screengrab)
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का जयपुर में भव्य विवाह, जानिए कौन हैं दुल्हन 
Advertisement

'साइबर क्राइम विलेज' में हड़कंप

जैसे ही पुलिस की टीमें भारी संख्या में गांव देवसेरस में पहुंचीं, चारों ओर हड़कंप मच गया. पुलिस के आने की भनक लगते ही कई अपराधी इधर-उधर भागने लगे. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि किस प्रकार भारी पुलिस बल ने गांव में पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया. बताया जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन में एक दर्जन से अधिक समेत कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

एसपी देहात सुरेश चन्द रावत ने इस कार्रवाई की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 4 सीओ और भारी पुलिस बल के साथ चार गांवों में सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान, आधार कार्ड, और मोबाइल सहित कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement