मथुरा के 'जामताड़ा' में पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, 300 जवानों ने घेरे चार गांव, 42 लोग दबोचे

मथुरा के गोवर्धन इलाके के गांव देवसेरस में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. 'साइबर विलेज' के नाम से मशहूर इस गांव में भारी पुलिस बल को देखते ही अपराधियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब चार दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किया है.

दरअसल, मथुरा के कुछ गांव 'जामताड़ा' बनते जा रहे थे, जहां से साइबर ठगी का काला धंधा ऑपरेट होता था. झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर अपराधों के लिए कुख्यात है. ऐसे में मथुरा पुलिस ने इस पनपते नेटवर्क को क्रैकडाउन करने के लिए कई थानों की फोर्स लगाई और करीब चार गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी की.

थाना गोवर्धन इलाके के गांव देवसेरस में साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीते दिन एक सर्च अभियान चलाया गया. भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस की टीमें गांव में पहुंचीं. पुलिस ने चार सीओ और भारी पुलिस बल के साथ चार गांवों में यह अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने आधार कार्ड, मोबाइल सहित काफी मात्रा में आपत्तिजनक/संदिग्ध सामान जब्त किया. साइबर क्राइम के क्षेत्र में यह गांव काफी मशहूर है, इसलिए यह कार्रवाई हुई.

'साइबर क्राइम विलेज' में हड़कंप

जैसे ही पुलिस की टीमें भारी संख्या में गांव देवसेरस में पहुंचीं, चारों ओर हड़कंप मच गया. पुलिस के आने की भनक लगते ही कई अपराधी इधर-उधर भागने लगे. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि किस प्रकार भारी पुलिस बल ने गांव में पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया. बताया जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन में एक दर्जन से अधिक समेत कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

एसपी देहात सुरेश चन्द रावत ने इस कार्रवाई की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 4 सीओ और भारी पुलिस बल के साथ चार गांवों में सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान, आधार कार्ड, और मोबाइल सहित कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

