scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाराबंकी: रात 1 बजे प्रेमी से मिलने पहुंची शादीशुदा इंजीनियर महिला, कुछ देर बाद मिली लाश, कुल्हाड़ी से काट डाला गया

बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध के चलते एक विवाहित महिला सिविल इंजीनियर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. महिला गोरखपुर की रहने वाली थी. आरोपी प्रेमी संदीप कुमार के मुताबिक, रात में मिलने आने पर विवाद हुआ और उसके परिजनों ने महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हत्या के बाद जांच-पड़ताल करती बाराबंकी पुलिस (Photo- ITG)
हत्या के बाद जांच-पड़ताल करती बाराबंकी पुलिस (Photo- ITG)

यूपी के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंधों के चलते एक विवाहित महिला की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई. मामला मसौली थाना क्षेत्र के शहाबपुर चौराहे का है. मृतका गोरखपुर की रहने वाली थी. 

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका गोरखपुर की रहने वाली थी और एक बड़ी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी. वहीं, आरोपी प्रेमी संदीप कुमार भी उसी कंपनी में काम करता था. दोनों की जान-पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. 

बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे महिला अपने प्रेमी संदीप कुमार से मिलने उसके घर पहुंची थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ. संदीप के मुताबिक, नाराज होकर उसके परिजनों ने महिला की हत्या कर दी. उसने इस घटना के लिए अपने माता-पिता और अन्य परिजनों को दोषी ठहराया है.  

सम्बंधित ख़बरें

Three arrested in Agra daughter murder (Photo - ITG)
मां ने पकड़े पैर, बाप ने दुपट्टे से घोंट दिया गला... रिटायर्ड दारोगा ने ऐसे किया बेटी का कत्ल 
Kanpur woman declared lover innocent in last video. (Photo - Screengrab)
ऑक्सीजन सपोर्ट पर शादीशुदा प्रेमिका, मरने से पहले बोली- 'मेरा प्रेमी बेकसूर' 
Women created ruckus in Mau (Photo - ITG)
पुलिस के सामने SDM का कॉलर पकड़ा! मऊ में महिलाओं ने काटा बवाल  
Farmers protest at Meerut district hospital (Photo - ITG)
मेरठ में 'भैया' कहने पर भड़का डॉक्टर! किसान की बेटी का इलाज रोका  
action was taken against female police officer from Mau. (Photo - Screengrab)
मऊ: मंदिर में भाई-बहन से पूछताछ करने वाली महिला दारोगा पर एक्शन  

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है. 

Advertisement

मामले में थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस हत्या के कारणों और परिस्थितियों से जुड़े सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. यह हत्या है या कोई और कारण, इसका खुलासा जल्द होगा.

गौरतलब है कि शादीशुदा महिला के प्रेमी संतोष ने प्रेमिका की हत्या के मामले में अपने ही परिवार पर आरोप लगाए हैं. प्रेमी संतोष का कहना है कि उसके परिजनों ने ही महिला को मौत के घाट उतारा है. उसके अनुसार, रात 1 बजे जब महिला उससे मिलने पहुंची, तब उसका उसके परिजनों से विवाद हो गया और इसके बाद महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement