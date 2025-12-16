बाराबंकी: रात 1 बजे प्रेमी से मिलने पहुंची शादीशुदा इंजीनियर महिला, कुछ देर बाद मिली लाश, कुल्हाड़ी से काट डाला गया

यूपी के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंधों के चलते एक विवाहित महिला की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई. मामला मसौली थाना क्षेत्र के शहाबपुर चौराहे का है. मृतका गोरखपुर की रहने वाली थी.

और पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका गोरखपुर की रहने वाली थी और एक बड़ी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी. वहीं, आरोपी प्रेमी संदीप कुमार भी उसी कंपनी में काम करता था. दोनों की जान-पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई.

बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे महिला अपने प्रेमी संदीप कुमार से मिलने उसके घर पहुंची थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ. संदीप के मुताबिक, नाराज होकर उसके परिजनों ने महिला की हत्या कर दी. उसने इस घटना के लिए अपने माता-पिता और अन्य परिजनों को दोषी ठहराया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है.

Advertisement

मामले में थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस हत्या के कारणों और परिस्थितियों से जुड़े सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. यह हत्या है या कोई और कारण, इसका खुलासा जल्द होगा.

गौरतलब है कि शादीशुदा महिला के प्रेमी संतोष ने प्रेमिका की हत्या के मामले में अपने ही परिवार पर आरोप लगाए हैं. प्रेमी संतोष का कहना है कि उसके परिजनों ने ही महिला को मौत के घाट उतारा है. उसके अनुसार, रात 1 बजे जब महिला उससे मिलने पहुंची, तब उसका उसके परिजनों से विवाद हो गया और इसके बाद महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई.

---- समाप्त ----