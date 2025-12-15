scorecardresearch
 
लखनऊ: मां ने डांटा तो घर से भाग गया 11 साल का लड़का, तीन दिन बाद 1200 KM दूर अहमदाबाद में मिला

लखनऊ के इंदिरानगर से मां की डांट से नाराज होकर 11 साल का बच्चा साइकिल लेकर भाग गया. तीन दिन बाद, लखनऊ पुलिस से इनपुट मिलने पर वह करीब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद में सकुशल बरामद हुआ. अब लखनऊ पुलिस परिजनों के साथ उसे वापस लाने के लिए अहमदाबाद रवाना हो गई है.

लखनऊ से गायब हुए लड़के का सीसीटीवी (Photo- Screengrab)
लखनऊ में मां की डांट से नाराज होकर घर से भागा 11 साल का बच्चा तीन दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद में सकुशल मिल गया. लखनऊ पुलिस से इनपुट मिलने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है. उसे वापस लाने के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ करीब 1200 किलोमीटर अहमदाबाद रवाना हो गई है.

पूरा मामला इंदिरानगर थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले बृजेश कुमार सुमन पेशे से शिक्षक हैं. उनका 11 साल का बेटा एक निजी स्कूल में कक्षा छह का छात्र है. 10 दिसंबर को स्कूल से लौटने के बाद मां ने स्कूल में शरारत की शिकायत मिलने पर बेटे को डांट दिया. इससे नाराज होकर बच्चा घर से साइकिल लेकर निकल गया. 

परिवार को अंदेशा नहीं था कि वह घर छोड़कर भाग जाएगा. जब देर शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास खोजबीन के बाद गाजीपुर थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी गई. पिता बृजेश सुमन ने पुलिस को बच्चे का हुलिया, पहने हुए कपड़े और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने शहर और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की.

पुलिस ने बच्चे का विवरण आसपास के थानों और जिलों को भेजा. साथ ही नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पुलिस और उससे जुड़े ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड की गई. इसी के जरिए बच्चे की लोकेशन ट्रेस हो सकी.

इस बीच बच्चा गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गया था. अहमदाबाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया और नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लखनऊ पुलिस से संपर्क किया. 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद पुलिस ने लखनऊ पुलिस को बच्चे के मिलने की सूचना दी. गाजीपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है. लखनऊ पुलिस की टीम परिजनों के साथ अहमदाबाद रवाना हो गई है.

