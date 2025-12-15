लड्डू-रसगुल्ले के चक्कर में नप गईं महिला अफसर! कानपुर सामूहिक विवाह में मची थी खाने की लूट, जानिए पूरा मामला

कानपुर में 551 जोड़ों के सामूहिक विवाह एवं निकाह समारोह के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को हटाकर समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है. उनकी जगह शिवम सागर को कानपुर का नया जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया है.

दरअसल, सामूहिक विवाह समारोह में भोजन और सामग्री वितरण को लेकर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। दुल्हनों को निर्धारित मात्रा से काफी कम लड्डू मिले, वहीं कार्यक्रम में शामिल हजारों मेहमानों के लिए खाना भी पर्याप्त नहीं था.

जानकारी के मुताबिक, 15 हजार लोगों के लिए कैटरिंग का अनुबंध किया गया था, लेकिन मौके पर करीब 5 हजार लोगों के भोजन की ही व्यवस्था पाई गई. जैसे ही कमी का अहसास हुआ, भोजन काउंटरों पर अफरा-तफरी मच गई.

करीब 2.50 करोड़ रुपये का था टेंडर

कई परिवार बिना भोजन किए ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए. नियमों के अनुसार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 10 किलो लड्डू दिए जाने थे, मगर जांच में सामने आया कि केवल 2 से 3 किलो लड्डू ही वितरित किए गए. मामले की जांच ADM सिटी डॉ. राजेश कुमार की अगुवाई में गठित समिति ने की, जिसमें बड़े स्तर पर लापरवाही और गड़बड़ी की पुष्टि हुई. करीब 2.50 करोड़ रुपये के टेंडर के बावजूद व्यवस्थाएं नाकाम रहीं, जिस पर टेंडर प्रक्रिया की भी जांच जारी है.

जांच में सामने आईं कई खामियां

जांच टीम ने सैंपल के तौर पर रखी गई सामग्री की पड़ताल की. पाया गया कि 10 किलो की बताई गई लड्डू डलिया में सिर्फ 2 से 2.5 किलो लड्डू थे. इसी तरह 12 इंच बताई गई घड़ी की लंबाई भी मानक से कम पाई गई. हालांकि, अन्य सामग्री मानकों के अनुरूप बताई गई.

रसगुल्लों को लेकर मचा हंगामा

सामूहिक विवाह के बाद मेहमानों के लिए भोजन परोसा जा रहा था. इसी दौरान रसगुल्लों की कमी की चर्चा फैलते ही लोग बड़ी संख्या में स्टॉल की ओर उमड़ पड़े. कुछ ही समय में रसगुल्ले खत्म हो गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए. अव्यवस्था बढ़ने पर रसोई कर्मचारियों ने खाना बनाना बंद कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को भोजन नहीं मिल सका. काफी देर तक लोग खाली प्लेटें लिए खड़े रहे. स्थिति संभालने के लिए प्रशासन को भोजन काउंटरों पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जिसके बाद हालात सामान्य हुए.

