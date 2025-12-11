कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दारोगा ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल और फिर...

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है. पनकी रोड चौकी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने चेकिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ मार दिया. इतना ही नहीं उसका मोबाइल फोन छीनकर वीडियो डिलीट कराने की कोशिश भी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कानपुर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे.

और पढ़ें

वाहन चेकिंग के दौरान जड़ा थप्पड़

जानकारी के अनुसार, कल्याणपुर थाना पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक बाइक को रोका गया जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी. पुलिस के मुताबिक, बाइक सवार युवक गाड़ी के संबंधित कोई भी दस्तावेज़ नहीं दिखा सका. उसे कागज़ दिखाने के लिए थाने भेजा गया, लेकिन इस बीच युवक पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाने लगा. बताया जा रहा है कि इसी बात पर दारोगा पुष्पराज सिंह आवेश में आ गए और युवक को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद उन्होंने युवक का फोन छीनकर वीडियो डिलीट कराने की कोशिश की.

यह पूरा घटनाक्रम नज़दीकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस विभाग पर शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगने लगे. मामले ने तूल पकड़ते ही ACP रंजीत कुमार सामने आए.

Advertisement

आरोपी दारोगा सस्पेंड

उन्होंने बताया कि युवक पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और चेकिंग के दौरान उसने गाड़ी संबंधी किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत नहीं किया. पुलिस द्वारा युवक के कई पुराने वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिनमें वह अवैध तमंचा लहराता और शराब सेवन करता दिखाई दे रहा है.

हालांकि वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए डीसीपी ने तत्काल कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि पनकी रोड चौकी प्रभारी और सब इंस्पेक्टर पुष्पराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच अब सहायक पुलिस आयुक्त, कल्याणपुर के हवाले कर दी गई है.

---- समाप्त ----