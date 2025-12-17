कानपुर: नौवीं मंजिल से कूद गया आठवीं का छात्र, ट्यूशन टीचर ने होमवर्क न करने की दादी से की थी शिकायत

कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाती है, जहां एक छोटी-सी बात भी किसी मासूम के लिए बहुत भारी पड़ जाती है. कानपुर में सामने आया यह मामला भी कुछ ऐसा ही है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. महज 13 साल का एक छात्र, जो आठवीं कक्षा में पढ़ता था, सिर्फ इसलिए नौवीं मंजिल से कूद गया क्योंकि होमवर्क पूरा न करने की शिकायत उसकी ट्यूशन टीचर ने दादी से कर दी थी. एक शिकायत और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया.

पिता और दादा दोनों वकील

घटना कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित एनआरआई सिटी की है. यहां टावर नंबर-3 के फ्लैट नंबर 904 में रहने वाला 13 वर्षीय प्रखर त्रिवेदी आठवीं कक्षा का छात्र था. उसके पिता सुधांशु त्रिवेदी पेशे से वकील हैं और दादा राज किशोर त्रिवेदी भी सीनियर वकील रह चुके हैं. बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन इस परिवार के भीतर पिछले कई वर्षों से हालात ठीक नहीं थे. प्रखर की मां वास्को त्रिवेदी पिछले करीब चार साल से अपने पति से अलग रह रही हैं. पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है और तलाक का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है. मां मायके में रहती हैं, जहां उनकी छोटी बेटी उनके साथ है, जबकि बेटा प्रखर पिता और दादी के साथ एनआरआई सिटी में रह रहा था.

ट्यूशन का दिन और दो घंटे की देरी

मंगलवार का दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था. दोपहर करीब 3:30 बजे प्रखर ने अपनी ट्यूशन टीचर को घर पर पढ़ाने के लिए बुलाया था. बताया जा रहा है कि टीचर करीब दो घंटे बाद आने को कहा. उन्होंने प्रखर से कहा था कि इस दौरान वह अपना होमवर्क पूरा कर ले. टीचर के देर से आने के कारण प्रखर के पास पर्याप्त समय था, लेकिन वह उस समय पढ़ाई के बजाय लैपटॉप पर गेम खेलता रहा. जब टीचर घर पहुंचीं और उन्होंने होमवर्क चेक किया, तो पाया कि काम पूरा नहीं किया गया था.

दादी से हुई शिकायत

घर में उसी समय प्रखर की दादी भी मौजूद थीं. ट्यूशन टीचर ने दादी से कहा कि उन्होंने प्रखर को होमवर्क के लिए अतिरिक्त समय दिया था, इसके बावजूद उसने काम पूरा नहीं किया. इस पर दादी ने भी टीचर से कहा कि प्रखर पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि लैपटॉप पर गेम खेल रहा था. यह बात प्रखर ने भी सुनी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शिकायत के बाद वह कुछ देर तक बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा. न कोई बहस, न कोई जवाब. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खामोशी इतना बड़ा कदम उठाने की भूमिका बन जाएगी. कुछ देर बाद प्रखर कमरे से उठकर बालकनी की ओर गया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह नौवीं मंजिल से नीचे कूद गया. नीचे मौजूद सुरक्षा गार्ड और आसपास के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो अफरा-तफरी मच गई. तुरंत बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बेटे की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया. दादा राज किशोर त्रिवेदी ने फोन पर प्रखर की मां को सूचना दी. खबर मिलते ही मां बदहवास हालत में कानपुर पहुंचीं. पोस्टमार्टम हाउस में मां का दर्द और गुस्सा दोनों फूट पड़ा. मां वास्को त्रिवेदी ने सीधे-सीधे आरोप लगाए कि उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था और मानसिक दबाव में रखकर उसे इस हद तक पहुंचाया गया. उन्होंने पति और सास पर बेटे की हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि अगर प्रखर को मां का सहारा मिलता, तो शायद वह यह कदम नहीं उठाता.

मां का दर्द भरा बयान

पोस्टमार्टम के दौरान मां ने मीडिया के सामने कहा कि उनका बेटा बेहद संवेदनशील था. वह पढ़ाई को लेकर तनाव में रहता था और घर का माहौल भी उसके लिए अनुकूल नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि एक छोटी-सी शिकायत को लेकर बच्चे पर इतना दबाव बनाया गया कि उसने मौत को ही रास्ता समझ लिया. हालांकि, मां की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई लिखित तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है.

पुलिस क्या कह रही है

नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी के अनुसार, दादी और ट्यूशन टीचर से पूछताछ की गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होमवर्क न करने पर टीचर ने दादी से शिकायत की थी. दादी ने बताया कि बच्चा पढ़ाई के बजाय लैपटॉप पर गेम खेल रहा था. इसी शिकायत से नाराज होकर छात्र बालकनी में गया और उसने छलांग लगा दी. पुलिस का कहना है कि मां ने जो आरोप लगाए हैं, उनके संबंध में फिलहाल कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद से प्रखर के पिता सुधांशु त्रिवेदी गहरे सदमे में हैं. पुलिस के मुताबिक, वह इस स्थिति में नहीं हैं कि कुछ कह सकें. बेटे की अचानक मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है. परिवार के करीबी लोग भी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं.

