scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जरा एक लिपस्टिक दिखाना...', पीछे मुड़ते ही उड़ाया मोबाइल, दुकान में ‘मास्क गर्ल’ की चोरी, VIDEO

झांसी के मऊरानीपुर बाजार में दिनदहाड़े एक युवती द्वारा दुकान से मोबाइल चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. लिपस्टिक खरीदने के बहाने आई युवती ने दुकानदार की पत्नी के पल भर के लिए मुड़ते ही कुर्सी पर रखा मोबाइल गायब कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
दुकान में लिपस्टिक लेने के बहाने ‘मास्क गर्ल’ की चोरी (Photo: ITG)
दुकान में लिपस्टिक लेने के बहाने ‘मास्क गर्ल’ की चोरी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मऊरानीपुर बाजार के दमेले स्कूल के पास स्थित जनरल स्टोर में बुधवार दोपहर हुई चोरी की वारदात ने लोगों को चौंका दिया. एक युवती ने खरीदारी का बहाना बनाकर दुकान में प्रवेश किया और पलक झपकते ही कुर्सी पर रखा मोबाइल फोन चुरा ले गई. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

जानकारी के अनुसार, सौरभ नामक व्यक्ति की जनरल स्टोर की दुकान पर उस समय उनकी पत्नी बैठी थीं. दोपहर करीब एक बजे मास्क पहने एक युवती दुकान में दाखिल हुई और लिपस्टिक दिखाने का आग्रह किया. जैसे ही सौरभ की पत्नी शेल्फ से लिपस्टिक निकालने के लिए पीछे मुड़ीं, युवती ने मौका भांपकर कुर्सी पर रखा उनका मोबाइल फोन झट से उठा लिया और बेहद सहज अंदाज में दुकान से बाहर निकल गई. यह पूरी वारदात महज कुछ सेकेंड के भीतर अंजाम दी गई.

जब सौरभ की पत्नी वापस लौटीं और मोबाइल ढूंढ़ने लगीं, तो वह गायब मिला. शक होने पर तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसमें स्पष्ट दिखा कि मास्क पहनी वही युवती चोरी कर रही है. फुटेज में वह बिना किसी घबराहट के फोन उठाकर दुकान से निकलती नजर आ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

17 राज्यों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन.(Photo: Dipesh Tripathi/ITG)
1.80 करोड़ के चोरी हुए मोबाइल बरामद, मुंबई पुलिस ने मालिकों को लौटाए 
India’s gold demand declined 16% year-on-year in Q3 2025, while jewellery sales plunged 31%, according to World Gold Council data.
ट्रेन से 5 करोड़ का सोना गायब... AC कोच में सोता रहा यात्री, लॉक्ड ट्रॉली बैग उड़ा ले गए चोर 
Jhansi police arrested priest murder accused (Photo- ITG)
झांसी: प्रेम प्रसंग में मंदिर के पुजारी की हत्या, माइक स्टैंड से सिर पर किए वार  
child swapping
अस्पताल पर बच्चा बदलने का आरोप 
yuvraj
महिला ने साड़ी फेंककर बचाई तालाब में डूबते लड़के की जान, दूसरे की मौत 
Advertisement

दुकानदार सौरभ ने मोबाइल चोरी की शिकायत मऊरानीपुर थाने में दर्ज कराई है और आरोपित युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि वारदात की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है और सीसीटीवी फुटेज उन्हें सौंप दिया गया है. सौरभ ने बताया कि 'एक लड़की लिपस्टिक खरीदने आई थी और मौका पाकर मोबाइल चोरी करके चली गई. कैमरा देखने पर सारी सच्चाई सामने आई.'

उधर, मऊरानीपुर पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और फुटेज के आधार पर युवती की पहचान की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ की जा रही है, ताकि आरोपित का सुराग मिल सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवती को पकड़ लिया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement