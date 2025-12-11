'जरा एक लिपस्टिक दिखाना...', पीछे मुड़ते ही उड़ाया मोबाइल, दुकान में ‘मास्क गर्ल’ की चोरी, VIDEO

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मऊरानीपुर बाजार के दमेले स्कूल के पास स्थित जनरल स्टोर में बुधवार दोपहर हुई चोरी की वारदात ने लोगों को चौंका दिया. एक युवती ने खरीदारी का बहाना बनाकर दुकान में प्रवेश किया और पलक झपकते ही कुर्सी पर रखा मोबाइल फोन चुरा ले गई. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, सौरभ नामक व्यक्ति की जनरल स्टोर की दुकान पर उस समय उनकी पत्नी बैठी थीं. दोपहर करीब एक बजे मास्क पहने एक युवती दुकान में दाखिल हुई और लिपस्टिक दिखाने का आग्रह किया. जैसे ही सौरभ की पत्नी शेल्फ से लिपस्टिक निकालने के लिए पीछे मुड़ीं, युवती ने मौका भांपकर कुर्सी पर रखा उनका मोबाइल फोन झट से उठा लिया और बेहद सहज अंदाज में दुकान से बाहर निकल गई. यह पूरी वारदात महज कुछ सेकेंड के भीतर अंजाम दी गई.

जब सौरभ की पत्नी वापस लौटीं और मोबाइल ढूंढ़ने लगीं, तो वह गायब मिला. शक होने पर तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसमें स्पष्ट दिखा कि मास्क पहनी वही युवती चोरी कर रही है. फुटेज में वह बिना किसी घबराहट के फोन उठाकर दुकान से निकलती नजर आ रही है.

Advertisement

दुकानदार सौरभ ने मोबाइल चोरी की शिकायत मऊरानीपुर थाने में दर्ज कराई है और आरोपित युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि वारदात की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है और सीसीटीवी फुटेज उन्हें सौंप दिया गया है. सौरभ ने बताया कि 'एक लड़की लिपस्टिक खरीदने आई थी और मौका पाकर मोबाइल चोरी करके चली गई. कैमरा देखने पर सारी सच्चाई सामने आई.'

उधर, मऊरानीपुर पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और फुटेज के आधार पर युवती की पहचान की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ की जा रही है, ताकि आरोपित का सुराग मिल सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवती को पकड़ लिया जाएगा.



---- समाप्त ----