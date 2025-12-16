scorecardresearch
 
झांसी में ठंड और अंधेरे में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, दो की मौत एक घायल

झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में ठंड और अंधेरे के कारण दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में एक किसान और मजदूरी कर लौट रहे युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हुआ. पुलिस ने घायल को भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

सड़क हादसे में दो की मौत (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी में ठंड और अंधेरे के चलते बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. चिरगांव थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है.

यह घटना चिरगांव थाना क्षेत्र के ध्वानी गांव के पास हुई. गांव निवासी 59 वर्षीय सियाशरण किसान थे. उनकी बहू स्वास्थ्य विभाग में काम करती है और महोबा में तैनात है. 15 दिसंबर की शाम सियाशरण अपनी बहू को लेने बाइक से महेबा जा रहे थे. परिवार के अनुसार वह घर से करीब 300 मीटर ही आगे बढ़े थे कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई.

ठंड और अंधेरे में भयानक सड़क हादसा

दूसरी बाइक पर 22 वर्षीय पंकज अहिरवार निवासी तरीचर सवार था. उसके साथ उसका रिश्तेदार अंशुल निवासी इटवा भी मौजूद था. बताया गया कि पंकज मजदूरी करके घर लौट रहा था. बढ़ती ठंड और अंधेरे के कारण सड़क पर सामने से आ रहे वाहन नजर नहीं आए और दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई.

हादसे में सियाशरण, पंकज और अंशुल तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों की पहचान कराते हुए उन्हें इलाज के लिए चिरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान सियाशरण और पंकज अहिरवार को मृत घोषित कर दिया. तीसरे घायल अंशुल का इलाज जारी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृतक सियाशरण के भतीजे अजय कुमार ने बताया कि उनके बड़े पापा अपनी बहू को लेने जा रहे थे. गांव से थोड़ी ही दूरी पर हादसा हो गया. वहीं अंशुल ने बताया कि वह और पंकज मजदूरी कर लौट रहे थे और रात के अंधेरे में सामने से आती बाइक दिखाई नहीं दी, जिससे टक्कर हो गई. चिरगांव पुलिस स्टेशन  के थाना प्रभारी ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है. मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

