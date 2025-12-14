scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... जौनपुर में बाबाओं की बेरहमी से पिटाई

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 2 बाबाओं की भीड़ ने दौड़-दौड़ाकर पिटाई कर दी. इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है.

Advertisement
X
जौनपुर में बाबाओं को भीड़ ने पीटा. (Photo: Screengrab)
जौनपुर में बाबाओं को भीड़ ने पीटा. (Photo: Screengrab)

जौनपुर में बाबाओं को बेल्ट और डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बेरहमी से 2 बाबाओं पर डंडे और बेल्ट बरसाए जा रहे हैं. किसी ने इस घटना का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. पिटाई करते हुए बाबाओं से हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र भी पूछा जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

दरअसल, शनिवार को जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के फैजबाग़ में भीड़ ने 2 बाबाओं को पकड़ लिया. आरोप था कि बाबा छोटी बच्ची को अगवा करना चाहते थे. इस दौरान बड़ी संख्या में आस पास के लोगों ने दोनों बाबाओं को घेर लिया. भीड़ ने घेरने के बाद दोनों बाबाओं से गायत्री मंत्र सुनाने को कहा. इसके अलावा बाबाओं से बोला गया कि वो हनुमान चालीसा ही सुना दें. लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने बाबाओं की बेल्ट और डंडे से पिटाई शुरू कर दी. 

यह भी पढ़ें: पांच लाख लोगों की मौजूदगी और गीता का पाठ...चिकन पेटीज बेचने पहुंचे वेंडर, जमकर हुई पिटाई

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई. (Photo: Screengrab)
राजस्थान: बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, खेत में गिराकर लाठी-डंडों से पीटा- VIDEO 
Innocent children were beaten by a teacher in a private schooL
जौनपुर के प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई, Video Viral  
Two youths brutally beaten at petrol pump in Chhatrapati Sambhajinagar
CCTV: संभाजी नगर में पेट्रोल पंप पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई  
युवक की मौत से गमजदा परिजन. (Photo: Ajaj Jha/ITG)
झांसी: भंडारे में विवाद के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत 
UP में डीजल लूटने की लोगों में मची होड़ 

भीड़ ने बाबाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

पिटाई के दौरान एक बाबा नाली में गिर गए. जिसके बाद भीड़ द्वारा बाबाओं को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद जौनपुर पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया.

Advertisement

अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबाओं से मारपीट के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement