UP: पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... जौनपुर में बाबाओं की बेरहमी से पिटाई

जौनपुर में बाबाओं को बेल्ट और डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बेरहमी से 2 बाबाओं पर डंडे और बेल्ट बरसाए जा रहे हैं. किसी ने इस घटना का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. पिटाई करते हुए बाबाओं से हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र भी पूछा जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

और पढ़ें

दरअसल, शनिवार को जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के फैजबाग़ में भीड़ ने 2 बाबाओं को पकड़ लिया. आरोप था कि बाबा छोटी बच्ची को अगवा करना चाहते थे. इस दौरान बड़ी संख्या में आस पास के लोगों ने दोनों बाबाओं को घेर लिया. भीड़ ने घेरने के बाद दोनों बाबाओं से गायत्री मंत्र सुनाने को कहा. इसके अलावा बाबाओं से बोला गया कि वो हनुमान चालीसा ही सुना दें. लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने बाबाओं की बेल्ट और डंडे से पिटाई शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: पांच लाख लोगों की मौजूदगी और गीता का पाठ...चिकन पेटीज बेचने पहुंचे वेंडर, जमकर हुई पिटाई

भीड़ ने बाबाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

पिटाई के दौरान एक बाबा नाली में गिर गए. जिसके बाद भीड़ द्वारा बाबाओं को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद जौनपुर पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया.

Advertisement

अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबाओं से मारपीट के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----