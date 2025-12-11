scorecardresearch
 
बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहे पिता की गर्दन में फंसा चाइनीज मांझा, दर्दनाक मौत

जौनपुर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 40 वर्षीय संदीप तिवारी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे तभी शास्त्री पुल पर चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मांझा उनकी गर्दन में फंसने से गहरा कट लगा और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बेटी को स्कूल छोड़कर निकले पिता की चाइनीज मांझे के चलते मौत (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गुरुवार की सुबह हुआ एक हादसा पूरे शहर को दुख और आक्रोश से भर गया. प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन लीं. कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर निवासी 40 वर्षीय संदीप तिवारी अपनी बेटी मन्नत को रोज की तरह सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे. लेकिन शास्त्री पुल पर पहुंचते ही उनकी जिंदगी एक ही झटके में खत्म हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुल पार करते समय अचानक एक चाइनीज मांझा संदीप की गर्दन पर आकर लिपट गया. मांझा इतना धारदार था कि संदीप उसे हटाने का प्रयास करते ही गहरे घाव से लहूलुहान हो गए. नियंत्रण खोने पर संदीप बाइक से गिर पड़े और पास मौजूद लोग उनकी ओर भागे. स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और संदीप को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ घंटों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

संदीप के निधन की खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया. परिजन हादसे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. संदीप पेशे से प्राइवेट शिक्षक थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके अचानक चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गौरतलब है कि चाइनीज़ मांझे पर जिले में कई बार प्रतिबंधात्मक अभियान चलाया गया, लेकिन बाजारों में इसकी बिक्री अब भी धड़ल्ले से जारी है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई कर अभियान चलाना किसी की जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है. शास्त्री पुल और मुख्य बाजारों के पास अक्सर मांझे की डोर उड़ती रहती है, लेकिन निगरानी बेहद कमजोर है.

परिजनों और स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि प्रशासन न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त रोक लगाए, बल्कि इसके व्यापार में शामिल दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई करे. वे चाहते हैं कि इस हादसे की व्यापक जांच हो और शहर में मांझा उड़ाने पर सख्त नियम लागू किए जाएं, ताकि दोबारा कोई परिवार ऐसी त्रासदी का शिकार न बने.
 

---- समाप्त ----
