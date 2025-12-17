scorecardresearch
 
'सर, ये हम पर अटैक कर रहे...' कार में बैठी फैमिली में मची चीख-पुकार, मेरठ में स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडागर्दी, VIDEO

हापुड़ में हाईवे जाम के दौरान दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. स्कॉर्पियो सवार युवकों ने जाम में फंसी एक कार में बैठे दंपति, महिला और बच्चों के साथ बदसलूकी की. महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की और लोहे की रॉड से कार के शीशे तोड़ दिए. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कार में बैठी फैमिली में मची चीख-पुकार, मेरठ में युवकों की गुंडागर्दी (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 14 दिसंबर की रात हाईवे पर लगे जाम के दौरान दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो सवार कुछ युवक एक कार का पीछा करते हुए उस पर हमला कर रहे हैं. कार में दंपति के साथ महिला और बच्चे सवार थे, जिनमें घटना के दौरान चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित दंपति मुरादाबाद से मेरठ की ओर जा रहे थे. रात करीब 8 बजे जब वे हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मेरठ रोड पर पहुंचे, तो वहां हाईवे पर जाम लगा हुआ था. इसी दौरान पीछे से आई एक स्कॉर्पियो कार में सवार युवकों ने कार सवार दंपति को परेशान करना शुरू कर दिया. पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और फिर महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की गई.

जब दंपति ने इसका विरोध किया, तो स्कॉर्पियो सवार युवक और अधिक उग्र हो गए. वीडियो में दिखा कि दबंगों ने लोहे की रॉड से कार पर वार किए, जिससे कार के शीशे टूट गए. बीच रास्ते में महिला एक पु्लिसकर्मी को भी इसकी जानकारी देती दिखती है. कार में बैठे बच्चे डर के मारे रोने लगे और महिला सहमी हुई नजर आई. जान बचाने के लिए दंपति कार लेकर आगे बढ़े, लेकिन दबंग युवकों ने कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया.

पीड़ित ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि जल्द से जल्द दबंग युवकों को गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

 

