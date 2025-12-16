scorecardresearch
 
सिर कटी लाश की खौफनाक दास्तान: इसलिए बिलाल ने उतारा था उमा को मौत के घाट, परिजनों को नहीं मिला धड़, पूर्व पति-बेटे ने सुनाई ये कहानी

सहारनपुर की उमा की सिर कटी लाश मामले में खुलासा हुआ है. मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने अपनी हिंदू प्रेमिका उमा की निर्मम हत्या कर दी. मकसद था- दूसरी लड़की से निकाह करना. 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा को कलेसर नेशनल पार्क के पास ले जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. आरोपी गिरफ्तार है और सिर बरामद हो चुका है.

सहारनपुर की उमा की हरियाणा में हत्या, आरोपी बिलाल अरेस्ट (Photo- ITG)
सहारनपुर की उमा की हरियाणा में हत्या, आरोपी बिलाल अरेस्ट (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की 30 वर्षीय महिला उमा की सिर कटी लाश मिलने के सनसनीखेज मामले ने समूचे पश्चिमी यूपी को झकझोर कर रख दिया है. रविवार को जब इस वीभत्स मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा, तो रिश्तों में धोखे और बेरहमी की ऐसी खौफनाक परतें सामने आईं कि सुनकर रूह कांप जाए. यह पूरी वारदात एक टैक्सी ड्राइवर की 'निकाह' की चाहत पर खत्म हुई.

प्यार का अंत: कलेसर नेशनल पार्क बनी वारदात की जगह

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने ही अपनी हिंदू प्रेमिका उमा की नृशंस हत्या की. हत्या का एकमात्र मकसद था- उमा से पीछा छुड़ाकर दूसरी लड़की से निकाह करना. पुलिस के मुताबिक, 6 दिसंबर की शाम बिलाल, उमा को स्विफ्ट कार में बैठाकर करीब 6 घंटे तक इधर-उधर घुमाता रहा. आखिर में उसने हरियाणा के यमुनानगर स्थित कलेसर नेशनल पार्क के सुनसान इलाके को वारदात के लिए चुना.

बेरहमी की हद: सिर धड़ से अलग किया

कलेसर जंगल के पास लालढांग की खाई में बिलाल ने उमा को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सिर को धड़ से अलग कर दिया. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद वह सीधे सहारनपुर स्थित अपने घर पहुंचा और बड़ी ही सहजता से ऐसे निकाह की खरीदारी में जुट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो. पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उमा का सिर भी बरामद कर लिया गया है. अब पुलिस के सामने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी सबसे बड़ी चुनौती है.

बेटा बोला- 'मम्मी झगड़ा किया करती थीं'

उमा की जिंदगी शुरू से ही विवादों से घिरी रही. वह 13 साल के बेटे ऋषभ की मां थी. पहले पति जॉनी ने बताया कि 15 साल पूर्व उसकी शादी किसी और के साथ तय थी, लेकिन वह मेरे साथ भाग गई थी, फिर डेढ़ साल बाद उसने मेरे से तलाक भी ले लिया. 

हत्यारोपी बिलाल

बेटे ऋषभ ने भावुक होकर बताया, "मेरा नाम ऋषभ है और मेरी 13 साल की उम्र है. घर में मम्मी ही झगड़ा किया करती थीं. वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती थीं." भाई टिंकू कुमार ने भी बताया कि 15 साल से उनका उमा से कोई संपर्क नहीं था और उन्हें घटना की जानकारी भी पुलिस से मिली.

बिलाल से अफेयर, शादी की जिद, फिर मौत 

करीब 2 साल पहले उमा की मुलाकात टैक्सी ड्राइवर बिलाल से हुई और दोनों लिव-इन रिलेशन में रहने लगे. उमा का खर्च बिलाल उठाता था, लेकिन उसके परिवार को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी. निकाह करने की चाहत ने बिलाल को इतना क्रूर बना दिया कि उसने रिश्ते की डोर काटने के लिए उमा का गला ही काट दिया. दरअसल, उमा बिलाल पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी. जबकि, बिलाल का निकाह कहीं और तय था. ऐसे में उसने उमा को मौत के घाट उतार दिया.

अब गर्दन का अंतिम संस्कार

यमुनानगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को पूरे मामले का खुलासा किया था. इससे पहले शुक्रवार को लावारिस में उमा का अंतिम संस्कार पुलिस ने करा दिया था, जिसकी गर्दन रविवार शाम को बरामद की गई थी. परिजनों ने अब गर्दन का अंतिम संस्कार किया. 

इनपुट- राहुल कुमार
