कोहरे का कहर! NCR के 6 लेन एक्सप्रेस-वे पर टकराईं 12 गाड़ियां, कई जख्मी, लगा भीषण जाम... VIDEO

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से करीब 12 वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए. जिससे कई लोग घायल हो गए. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से किनारे कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

मामला बंबावड़ बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कई कार और ट्रक एक दूसरे से भिड़े हुए हैं. जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रक को हटवा रहे हैं.

एक के बाद एक टकराए 12 वाहन

पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के चलते वाहनों के ड्राइवरों को देखने में परेशान हो रही थी. ऐसे में एक के बाद एक करीब दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. जिससे कई लोग घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं, हादसे में घायल एक ड्राइवर ने बताया कि कोहरा घना था. ऐसे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था. ऐसे में उसकी गाड़ी आगे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई. जिसके बाद कई अन्य वाहनों ने भी उसकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी.

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस टोल मैनेजमेंट क्रेन की मदद से साइड कर रही है. साथ ही पुलिस जाम को खुलवाने में भी जुटी है. घायल लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं.

यूपी में कोहरे का अलर्ट

अगले दो दिनों तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना जतायी गई है. पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो सकती है. आईएमडी के मुताबिक पूर्वी दिशा से आने वाली हवा की रफ़्तार कम होगी. जिसके चलते कोहरे का प्रभाव भी रहेगा.

न्यूनतम तापमान में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं है. लेकिन पिछले 24 घंटे में पारा एक डिग्री गिरा है. दिल्ली NCR में अगले दो दिन भी कोहरा दिखाई देगा.

चंडीगढ़ में तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में भी ठंड बनी हुई है. चंडीगढ़ में शुक्रवार को तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब में अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से एक डिग्री ज़्यादा है. वहीं लुधियाना में 6.4 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 6.9 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 6.6 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

फरीदकोट और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 5.2 और 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में सामान्य से दो डिग्री कम 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ठंड रही. हरियाणा में अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस जबकि हिसार में सामान्य से दो डिग्री कम 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

इसके अलावा करनाल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जबकि नारनौल में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, रोहतक, भिवानी और सिरसा में न्यूनतम तापमान क्रम से 7.8, 8.5 और 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

