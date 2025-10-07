गोंडा: दुकान पर काम करने से किया मना तो दुकानदार ने 15 वर्षीय लड़के को मार दी गोली, मौत

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दुकान मालिक ने एक 15 वर्षीय लड़के की केवल इसलिए गोली मार कर हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके दुकान पर काम करने से मना कर दिया था. अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि हत्यारोपी संदीप मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. घटना 4 अक्टूबर की शाम इटियाथोक थाना अंतर्गत भवनिया पुर खुर्द गांव की है.

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना अंतर्गत भवनिया खुर्द गांव निवासी 15 वर्षीय मंगल देव 4 अक्टूबर की शाम को बलरामपुर गोंडा मार्ग के किनारे गांधी चबूतरा के पास एक दुकान के सामने घायल पड़ा हुआ था. जिसके सीने से खून बह रहा था. जिसको स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों ने अस्पताल भेजा जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

फर्टिलाइजर की दुकान पर रखना चाहता था आरोपी

अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मंगल देव को स्थानीय निवासी संदीप मिश्रा अपनी फर्टिलाइजर की दुकान पर काम के लिए रखना चाहता था. लेकिन मंगल देव ने संदीप मिश्रा के यहां काम करने से मना कर दिया था. आरोप है कि इससे गुस्साए संदीप मिश्रा ने मंगल देव की गोली मारकर हत्या कर दी.

हत्या के आरोप में संदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उसके पास से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद कर ली गई है.

