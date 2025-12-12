मूंगफली का दाना बना काल! 4 साल की बच्ची की सांस नली में अटका, तोड़ा दम

यूपी के फर्रुखाबाद में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां मूंगफली के एक दाने ने 4 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली. खेलते समय यह दाना बच्ची की श्वास नली में अटक गया, जिससे वह बेहोश हो गई. अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई. इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

पूरा मामला फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र के रूनी चुरसाई गांव का है. बीती शाम यहां रहने वाले अर्जुन कठेरिया की 4 वर्षीय पुत्री पलक की मूंगफली के दाने से मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब बच्ची घर पर खेल रही थी और उसने अपने बड़े भाई से मूंगफली का दाना लेकर मुंह में रख लिया. दाना खाते ही वह उसकी श्वास नली में अटक गया, जिससे बच्ची अचेत हो गई. परिजन बेहोश बच्ची को राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजन बच्ची का शव लेकर घर वापस आ गए.

बताया जा रहा है कि बच्ची पलक जब अपने घर पर खेल रही थी, तभी खेलते-खेलते उसने मूंगफली का दाना मुंह में रख लिया. दाना रखते ही वह उसकी सांस नली में अटक गया. जब बच्ची अचेत होने लगी, तब परिजनों ने उसे देखा. बच्ची की मां रेनू ने पहले खुद दाना निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाईं. बेहोशी की हालत में बच्ची को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की खबर से परिवार बेहाल हो गया.

घटना के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि छोटे बच्चों के संबंध में माता-पिता में जागरूकता होनी चाहिए और उनकी निगरानी बेहद जरूरी है. उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को ऐसी कोई वस्तु न दें जिसके गले में फंसने की आशंका हो. यदि दानेदार चीज खिलानी हो, तो उसे कुचलकर खिलाएं ताकि श्वास नली में फंसने का खतरा न रहे. अगर कुछ फंस जाए तो तुरंत उल्टी कराएं.

