scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

DJ पर डांस करते वक्त हुई दोस्ती, फोटो खींचकर किया ब्लैकमेल, 10वीं के छात्र ने 8वीं की छात्रा को बनाया शिकार

फिरोजाबाद में 10वीं में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र ने 8वीं की छात्रा के अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया. छात्रा से बातों में फंसाकर उसने घर से 1.50 लाख से ज्यादा के जेवर चोरी करवाए. मामला खुलने पर पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया और जेवर बरामद कर लिए. पुलिस बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने की सलाह दे रही है.

Advertisement
X
नाबालिग छात्रा को किया ब्लैकमेल (Photo: Representational)
नाबालिग छात्रा को किया ब्लैकमेल (Photo: Representational)

फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग छात्र ने अपनी ही उम्र की एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके परिवार को भारी नुकसान पहुंचा दिया. यह मामला नाबालिगों में बढ़ते मोबाइल दुरुपयोग और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की गंभीर तस्वीर दिखाता है. करीब छह महीने पहले की बात है. एक शादी समारोह में डीजे बज रहा था और वहां कई लोग नाच रहे थे. उसी डांस फ्लोर पर 10वीं में पढ़ने वाला एक छात्र और 8वीं की छात्रा भी मौजूद थे. डांस के दौरान ही दोनों की एक-दूसरे से दोस्ती हो गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे मोबाइल पर बातचीत तक पहुंच गई और छात्र पर छात्रा का भरोसा बढ़ने लगा.

इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए छात्र ने एक दिन छात्रा के आपत्तिजनक स्थिति में फोटो और वीडियो बना लिए. छात्रा यह सब समझ नहीं पाई और उसकी बातों में फंसती चली गई. फोटो हाथ लगते ही छात्र ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. वह रोजाना मोबाइल पर बात करता और छात्रा को डराता था कि तस्वीरें वायरल कर देगा. धीरे-धीरे छात्र ने छात्रा को मानसिक रूप से इतना डरा दिया कि उसने उसके कहने पर घर में ही मौजूद कीमती गहने चोरी करके उसे दे दिए. छात्रा के घर से लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर आरोपी छात्र को दे दिए गए.

नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल किया

सम्बंधित ख़बरें

ARREST IN SUICIDE VIDEO CASE
'पत्नी के अश्लील वीडियो देख टूट गया हूं', सुसाइड से पहले चलती बाइक पर बनाया वीडियो 
police
महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस 
युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए बच्चों के 26 अश्लील वीडियो, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे 
jind sexual harassment
छात्राओं को व्हाट्सऐप पर भेजे अश्लील मैसेज, सामने आई चैट... तीन प्रोफेसर सस्पेंड 
Girijia Oak
नेशनल क्रश बनीं Girija Oak को यूजर्स ने भेजे अश्लील मैसेज? 

कुछ दिनों बाद जब घर में गहने गायब मिले तो छात्रा के परिवार को शक हुआ. शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब परिवार ने छात्रा से सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. छात्रा ने बताया कि उसने डर के कारण गहने आरोपी छात्र को दे दिए थे और वही लगातार उसे अश्लील फोटो के जरिए धमका रहा था. परिवार तुरंत थाने पहुंचा और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी छात्र ने छात्रा के कई फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में रखे हुए थे. पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके पास से चोरी हुए सभी गहने भी बरामद कर लिए.

Advertisement

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे पूछताछ जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अभिभावकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है. मोबाइल और सोशल मीडिया पर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कई बार इसी लापरवाही का फायदा उठाकर बच्चे गलत जाल में फंस जाते हैं.

छात्रा ने घर से चोरी किए डेढ़ लाख के गहने

उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया की गलत जानकारी, लालच और डर के माहौल में फंसी एक नाबालिग छात्रा की मजबूरी को दिखाता है. छात्रा मासूम थी और उसे समझ नहीं थी कि उसके फोटो कैसे दुरुपयोग किए जा सकते हैं. आरोपी लड़का शातिर था और उस मासूमियत का लगातार फायदा उठाता रहा. पुलिस का कहना है कि एहतियातन मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और दोस्ती के नाम पर हो रही गतिविधियों को अभिभावकों को गंभीरता से लेना चाहिए. कई नाबालिग बच्चे बिना सोचे-समझे ऑनलाइन फ्रेंडशिप और तस्वीरें शेयर करने में फंस जाते हैं जिसका नतीजा बाद में उनके परिवार को भुगतना पड़ता है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहनों की बरामदगी हो चुकी है. छात्रा और उसका परिवार अब सुरक्षित है, लेकिन यह घटना समाज के लिए एक गंभीर संदेश छोड़ती है कि नाबालिगों में बढ़ते मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण और निगरानी जरूरी है. थाना दक्षिण पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक बच्चों की डिजिटल दुनिया पर नजर नहीं रखी जाएगी, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement