DJ पर डांस करते वक्त हुई दोस्ती, फोटो खींचकर किया ब्लैकमेल, 10वीं के छात्र ने 8वीं की छात्रा को बनाया शिकार

फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग छात्र ने अपनी ही उम्र की एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके परिवार को भारी नुकसान पहुंचा दिया. यह मामला नाबालिगों में बढ़ते मोबाइल दुरुपयोग और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की गंभीर तस्वीर दिखाता है. करीब छह महीने पहले की बात है. एक शादी समारोह में डीजे बज रहा था और वहां कई लोग नाच रहे थे. उसी डांस फ्लोर पर 10वीं में पढ़ने वाला एक छात्र और 8वीं की छात्रा भी मौजूद थे. डांस के दौरान ही दोनों की एक-दूसरे से दोस्ती हो गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे मोबाइल पर बातचीत तक पहुंच गई और छात्र पर छात्रा का भरोसा बढ़ने लगा.

इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए छात्र ने एक दिन छात्रा के आपत्तिजनक स्थिति में फोटो और वीडियो बना लिए. छात्रा यह सब समझ नहीं पाई और उसकी बातों में फंसती चली गई. फोटो हाथ लगते ही छात्र ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. वह रोजाना मोबाइल पर बात करता और छात्रा को डराता था कि तस्वीरें वायरल कर देगा. धीरे-धीरे छात्र ने छात्रा को मानसिक रूप से इतना डरा दिया कि उसने उसके कहने पर घर में ही मौजूद कीमती गहने चोरी करके उसे दे दिए. छात्रा के घर से लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर आरोपी छात्र को दे दिए गए.

नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल किया

कुछ दिनों बाद जब घर में गहने गायब मिले तो छात्रा के परिवार को शक हुआ. शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब परिवार ने छात्रा से सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. छात्रा ने बताया कि उसने डर के कारण गहने आरोपी छात्र को दे दिए थे और वही लगातार उसे अश्लील फोटो के जरिए धमका रहा था. परिवार तुरंत थाने पहुंचा और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी छात्र ने छात्रा के कई फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में रखे हुए थे. पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके पास से चोरी हुए सभी गहने भी बरामद कर लिए.

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे पूछताछ जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अभिभावकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है. मोबाइल और सोशल मीडिया पर बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कई बार इसी लापरवाही का फायदा उठाकर बच्चे गलत जाल में फंस जाते हैं.

छात्रा ने घर से चोरी किए डेढ़ लाख के गहने

उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया की गलत जानकारी, लालच और डर के माहौल में फंसी एक नाबालिग छात्रा की मजबूरी को दिखाता है. छात्रा मासूम थी और उसे समझ नहीं थी कि उसके फोटो कैसे दुरुपयोग किए जा सकते हैं. आरोपी लड़का शातिर था और उस मासूमियत का लगातार फायदा उठाता रहा. पुलिस का कहना है कि एहतियातन मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और दोस्ती के नाम पर हो रही गतिविधियों को अभिभावकों को गंभीरता से लेना चाहिए. कई नाबालिग बच्चे बिना सोचे-समझे ऑनलाइन फ्रेंडशिप और तस्वीरें शेयर करने में फंस जाते हैं जिसका नतीजा बाद में उनके परिवार को भुगतना पड़ता है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहनों की बरामदगी हो चुकी है. छात्रा और उसका परिवार अब सुरक्षित है, लेकिन यह घटना समाज के लिए एक गंभीर संदेश छोड़ती है कि नाबालिगों में बढ़ते मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण और निगरानी जरूरी है. थाना दक्षिण पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक बच्चों की डिजिटल दुनिया पर नजर नहीं रखी जाएगी, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे.



