'कातिल' बाप! सुपारी देकर जवान बेटे को मरवा दिया, हत्या से पहले करवाया था 2.10 करोड़ का बीमा

यूपी के संभल निवासी अनिकेत शर्मा (29 वर्ष) की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अनिकेत की लाश मुरादाबाद में मिली थी. पहले तो इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की पुष्टि हुई तो पूरा खेल ही पलट गया. कड़ाई से पूछताछ करने पर पिता ने जो खुलासा किया उससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि पिता ही 'कातिल' निकला.

दरअसल, मृतक का पिता एफआईआर कराने के बजाय अनिकेत की मौत को हादसा बताने पर जोर दे रहा था. ऐसे में पुलिस का शक उसपर बढ़ता जा रहा था. आखिर में जब पता चला कि अनिकेत के नाम 2 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा पॉलिसी है तो फिर पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया.

पुलिस के मुताबिक, बीमा की मोटी रकम हड़पने के लिए पिता ने ही अपने बेटे अनिकेत शर्मा की हत्या की सुपारी दी थी. मुरादाबाद पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पिता बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तीन हत्यारोपी और भी पकड़े गए हैं. हालांकि, साजिश में शामिल अमरोहा का वकील अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, अनिकेत बाबूराम की पहली पत्नी का लड़का था. वारदात कुंदरकी थानाक्षेत्र में 15-16 नवंबर की रात को हुई थी. पिता ने 2.10 करोड़ रूपये बीमा की रकम हड़पने के लिए यह हत्या कराई थी. इसके लिए उसने 3.5 लाख रुपये की सुपारी दी थी. बाबूराम ने बताया कि उसने नशे की लत के चलते अपने बेटे को मरवा दिया.

पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले अनिकेत के नाम 2.10 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी. आरोपी ने जान-बूझकर 1.05 करोड़ की दो पॉलिसी और एक्सिडेंटल मौत पर 2.10 करोड़ का बीमा कराया था. बाबूराम ने यह मोटी रकम का बीमा होने की बात अनिकेत से छिपाई थी. हत्या को अंजाम देने से पहले, बाबूराम ने मार्च 2024 में अनिकेत से धमकी देकर पॉलिसी के हस्ताक्षर भी कराए थे.

मामले में मुरादाबाद पुलिस ने प्रेसनोट जारी कर बताया कि थाना कुंदरकी पुलिस द्वारा अनिकेत शर्मा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से आलाकत्ल लोहे की रॉड व मृतक का मोबाईल फोन बरामद किया गया है.

