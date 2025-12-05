scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कातिल' बाप! सुपारी देकर जवान बेटे को मरवा दिया, हत्या से पहले करवाया था 2.10 करोड़ का बीमा

संभल निवासी अनिकेत शर्मा (29) की हत्या का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पहले सड़क हादसा मानी गई मौत पोस्टमार्टम में सिर पर चोट से हत्या साबित हुई. बीमा की ₹2 करोड़ से अधिक की रकम के लालच में पिता बाबूराम ने ही सुपारी देकर बेटे को मरवाया. पिता और तीन अन्य हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

Advertisement
X
पिता समेत अनिकेत शर्मा के चार 'कातिल' पुलिस की गिरफ्त में (Photo- ITG)
पिता समेत अनिकेत शर्मा के चार 'कातिल' पुलिस की गिरफ्त में (Photo- ITG)

यूपी के संभल निवासी अनिकेत शर्मा (29 वर्ष) की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अनिकेत की लाश मुरादाबाद में मिली थी. पहले तो इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की पुष्टि हुई तो पूरा खेल ही पलट गया. कड़ाई से पूछताछ करने पर पिता ने जो खुलासा किया उससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि पिता ही 'कातिल' निकला. 

दरअसल, मृतक का पिता एफआईआर कराने के बजाय अनिकेत की मौत को हादसा बताने पर जोर दे रहा था. ऐसे में पुलिस का शक उसपर बढ़ता जा रहा था. आखिर में जब पता चला कि अनिकेत के नाम 2 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा पॉलिसी है तो फिर पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया. 

पुलिस के मुताबिक, बीमा की मोटी रकम हड़पने के लिए पिता ने ही अपने बेटे अनिकेत शर्मा की हत्या की सुपारी दी थी. मुरादाबाद पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पिता बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तीन हत्यारोपी और भी पकड़े गए हैं. हालांकि, साजिश में शामिल अमरोहा का वकील अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. 

सम्बंधित ख़बरें

मोतिहारी में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन घायल हुए. (Photo: Representational)
UP: शादी में शामिल होने जा रहा था पूरा परिवार, बस-टेंपो की टक्कर में 6 की मौत 
BLO Suicide
BLO ने फांसी पर झूलकर दी जान 
BLO killed himself
'SIR का टारगेट, इतना काम..., चिंता में रात नहीं कटती', नोट लिखकर BLO ने लगाई फांसी 
शादी प्रोग्राम में जा रहे थे लोग
मुरादाबाद: रोडवेज बस और ऑटो की भीषण टक्कर से भीषण हादसा, 5 की मौत 
Moradabad fake Egg factory busted
नकली देसी अंडों पर बड़ा खुलासा, रंग लगाकर बेचे जा रहे 80 हजार से ज्यादा अंडे जब्त 

जानकारी के मुताबिक, अनिकेत बाबूराम की पहली पत्नी का लड़का था. वारदात कुंदरकी थानाक्षेत्र में 15-16 नवंबर की रात को हुई थी. पिता ने 2.10 करोड़ रूपये बीमा की रकम हड़पने के लिए यह हत्या कराई थी. इसके लिए उसने 3.5 लाख रुपये की सुपारी दी थी. बाबूराम ने बताया कि उसने नशे की लत के चलते अपने बेटे को मरवा दिया.  

Advertisement

पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले अनिकेत के नाम 2.10 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी. आरोपी ने जान-बूझकर 1.05 करोड़ की दो पॉलिसी और एक्सिडेंटल मौत पर 2.10 करोड़ का बीमा कराया था. बाबूराम ने यह मोटी रकम का बीमा होने की बात अनिकेत से छिपाई थी. हत्या को अंजाम देने से पहले, बाबूराम ने मार्च 2024 में अनिकेत से धमकी देकर पॉलिसी के हस्ताक्षर भी कराए थे.

मामले में मुरादाबाद पुलिस ने प्रेसनोट जारी कर बताया कि थाना कुंदरकी पुलिस द्वारा अनिकेत शर्मा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से आलाकत्ल लोहे की रॉड व मृतक का मोबाईल फोन बरामद किया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement