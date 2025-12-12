scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फर्जी IAS की चार गर्लफ्रेंड, तीन निकलीं प्रेग्नेंट… सभी लड़कियों ने पुलिस को बताई ये कहानी

गोरखपुर में गिरफ्तार फर्जी IAS ललित किशोर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, वे सन्न कर देने वाले हैं. जांच में सामने आया कि उसने यूपी-बिहार में चार लड़कियों से प्यार का झांसा देकर रिश्ते बनाए, जिनमें से तीन प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई है. किसी को भी उसकी असलियत का अंदाजा नहीं था. पुलिस पूछताछ में जब लड़कियों से बात हुई, तो चौंकाने वाली कहानी सुनाई.

Advertisement
X
फर्जी आईएएस बनकर करता था धोखाधड़ी. (Photo: ITG)
फर्जी आईएएस बनकर करता था धोखाधड़ी. (Photo: ITG)

यूपी के गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी IAS गौरव कुमार उर्फ ललित किशोर को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस पूछताछ और जांच में जो बातें सामने आईं, वे सुनकर अधिकारी भी चौंक गए. करोड़ों की ठगी, फर्जी आईडी, सरकारी ठेके दिलाने का झांसा, चार राज्यों में नेटवर्क… इन सबके बीच पुलिस को पता चला कि उसकी चार गर्लफ्रेंड थीं, जिनमें से तीन इस समय प्रेग्नेंट हैं.

हैरानी की बात यह है कि चारों लड़कियों को यही लग रहा था कि वे एक असली IAS अधिकारी से प्यार कर रही हैं. लड़कियों से जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने बताया कि उसका रुतबा देखकर उन्हें लगा कि वो आईएएस है. वे आईएएस समझकर ही उसकी बातों में आ गईं. 

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने गौरव के मोबाइल की चैट और कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उसकी IAS लाइफस्टाइल का फर्जी जाल सामने आ गया. जिन चार लड़कियों से वह रिश्ते में था, पुलिस ने उनसे बात की. तीनों प्रेग्नेंट लड़कियों ने लगभग एक जैसी बातें कहीं.

सम्बंधित ख़बरें

फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार. (Representative image)
राजस्थान: फर्जी IAS को किया गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर कर चुका लाखों की ठगी 
लालबत्ती वाली गाड़ियों के साथ घूमने वाला ललित किशोर निकला हाई-प्रोफाइल जालसाज. (Photo: ITG)
गनमैन, स्टेनो और लालबत्ती वाली गाड़ियां… ललित किशोर कैसे बना फर्जी IAS गौरव कुमार 
Vivek Mishra, who claims to be an IAS officer (Photo- ITG)
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, 150 लोगों से 80 करोड़ की ठगी, 6 साल से थी तलाश 
Fake IAS caught in Lucknow (Photo: ITG)
मर्सिडीज, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर... जिन गाड़ियों से घूमता था फर्जी IAS, एक भी उसकी नहीं निकली 
Fake IAS officer Gaurav Kumar Singh alias Lalit Kishore arrested in Gorakhpur (Photo- ITG)
असली SDM को थप्पड़ मारने वाले नकली IAS ललित किशोर की कहानी  

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में पकड़ा गया फर्जी IAS... जीजा एमएससी पास, साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर… दोनों ने तैयार किया फरेब का नेटवर्क

गौरव लड़कियों को इम्प्रेस कर चुका था. वे उसकी बातों में आकर रिश्ते में आ गईं. ललित अपना नाम गौरव बताता था. वह सफेद इनोवा पर लाल-नीली बत्ती लगाता, काफिले जैसा मूवमेंट करता, सरकारी स्टाइल के दौरे करता और AI से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज दिखाता था.

Advertisement

गौरव के फोन से मिली चैट में लड़कियों के साथ बातचीत, प्यार के संदेश, भविष्य की योजनाएं सब मिला है. इन्हें देखने के बाद पुलिस को अंदाजा हुआ कि लड़कियों को इस धोखे का कोई आभास नहीं था. गौरव पहले ही एक लड़की से लव मैरिज शादी कर चुका था. इस बात की जानकारी भी उसकी चारों गर्लफ्रेंड में से किसी के पास नहीं थी.

जब पुलिस ने लड़कियों को फर्जी आईएएस के बारे में बताया तो सभी हैरान रह गईं. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि गौरव ने यूपी, बिहार, एमपी व झारखंड में जाल फैला रखा था. मोबाइल, डॉक्यूमेंट और लेन-देन की जांच में कई बातें सामने आई हैं.

गौरव उर्फ ललित किशोर पुलिस के शिकंजे में कैसे आया?

पूरा मामला तब सामने आया, जब बिहार चुनाव के दौरान गोरखपुर जीआरपी ने 99 लाख रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने गोरखपुर के IAS गौरव कुमार सिंह का नाम लिया. पुलिस को यहीं पहली बार शक हुआ कि कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा.

इसके बाद गोरखपुर पुलिस ने गौरव को सर्विलांस पर लिया, उसकी लोकेशन ट्रैक की गईं और फोन डेटा खंगाला गया. इसी के बाद पूरी कहानी सामने आ गई। जांच हुई तो एक कारोबारी ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि गौरव ने 450 करोड़ का टेंडर दिलाने का भरोसा देकर उससे 5 करोड़ रुपये और दो इनोवा कारें ले लीं. जब तमाम सबूत एक जगह इकठ्ठा हो गए तो गोरखपुर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और आखिरकार उसे ट्रेस कर पकड़ लिया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement