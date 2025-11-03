UP: तेज रफ्तार कार ने किसान को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाइवे जाम

उत्तर प्रदेश के एटा में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई. जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क जाम कर दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना रविवार को मलावन थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा मोड़ के पास हुई.

मैनपुरी जिले के पथरौआ गांव निवासी किसान विनोद कुमार (45) मलावन बाजार से डीएपी खाद खरीदकर पैदल घर लौट रहे थे. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. पुलिस ने बताया कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

कार चालक की अभी नहीं हो पाई है गिरफ्तारी

दुर्घटना के बाद कुमार के परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर लगभग ढाई घंटे तक प्रदर्शन किया. जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजकुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी (सकित) कीर्तिका सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को जाम हटाने के लिए राजी किया.

एएसपी ने बताया कि कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कार चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

