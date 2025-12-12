scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीएम योगी का 'लापता मतदाताओं' पर सख्त रुख, यूपी में SIR पर नेताओं को दिए ये निर्देश

आजमगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में बढ़ती ‘लापता मतदाताओं’ की संख्या पर चिंता जताई और SIR अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर पहुंचकर वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों व फर्जी नाम हटाने और प्रत्येक बूथ पर संपर्क मजबूत करने को कहा. सीएम योगी ने जागरूकता, पारदर्शिता व सतत संवाद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद बताया.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान आजमगढ़ जिले में 'लापता मतदाताओं की संख्या' को लेकर चिंता जताई और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सभी मतदाताओं तक पहुंचें. मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुभासपा (सुभेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के अध्यक्ष अरविंद राजभर ने कहा कि प्राथमिक एजेंडा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) था. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत डाटाबेस सौंपा और संदेहास्पद रूप से अधिक संख्या में लापता मतदाताओं पर चिंता व्यक्त की. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जमीन स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करें और जिनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं, उनका नाम जोड़ना सुनिश्चित करें. राजभर ने कहा कि फर्जी मतदाताओं को हटाना, जिले के बाहर रहने वाले वास्तविक मतदाताओं को जोड़ना और मृतकों को चिह्नित करना बेहद आवश्यक है.

वास्तविक मतदाताओं  को शामिल करने का लक्ष्य

सम्बंधित ख़बरें

Om Prakash Rajbhar
नीली वर्दी, पीला टैग OP Rajbhar ने बनाई अपनी RSS सेना! 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: PTI)
सीएम योगी ने तैयार किया 75 जिलों के लिए खास प्लान, फर्जी आईडी नेक्सस खत्म करने की तैयारी 
Yogi Adityanath commits to protecting needy from cold waves
CM योगी ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, बांटे कंबल और खाना 
सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गोरखपुर में बच्चों को पुरस्कार वितरित किया (Photo:ITG)
CM योगी ने दिया जीतने के टिप्स, बताया कैसे बदल सकती है सबकी जिंदगी  
up bjp new state president name final
यूपी BJP को इस हफ्ते मिलेगा नया अध्यक्ष, गैर-यादव OBC चेहरे पर दांव खेलने का प्लान 

इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा भी उपस्थित थे. बांसडीह की विधायक केतकी सिंह ने कहा कि बैठक में मंडल में विकास कार्यों की प्रगति और SIR अभियान की स्थिति की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि मृत मतदाताओं की पहचान कर उन्हें हटाएँ और लापता मतदाताओं को खोजें, ताकि सभी वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.

Advertisement

जागरूकता और सहभागिता पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान प्रक्रिया के दौरान पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो सके. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अपात्र नामों का समय पर परीक्षण और आवश्यक सुधार लोकतंत्र की पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हैं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण के महत्व को जनता तक सहज भाषा में पहुंचाएं और प्रत्येक बूथ स्तर पर गहन संपर्क बनाए रखें.

फीडबैक व सतत संवाद की आवश्यकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को बेहद मूल्यवान बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का धरातल से जुड़ा अनुभव मतदाता पुनरीक्षण अभियान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारु बनाने में अहम भूमिका निभाता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर संवाद से बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिससे अभियान का प्रभाव और बढ़ता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों जनपदों में हुई बैठकों के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि जनता के बीच निरंतर उपस्थिति और सक्रियता ही लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक शक्ति है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement