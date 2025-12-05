scorecardresearch
 
क्या यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नाम फाइनल? साध्वी निरंजन से नड्डा की मुलाकात की ये तस्वीर कुछ कहती है

बीजेपी लीडर साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों में तेजी आ गई है.

साध्वी निरंजन ने जेपी नड्डा को बिहार में जीत की शुभकामनाएं दीं (Photo: X/@SadhviNiranjan)
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से पूर्व सांसद और बीजेपी लीडर साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस मीटिंग तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि दो से तीन दिनों में उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा. 

यूं तो अध्यक्ष के तौर पर कई नाम की चर्चा है, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य से लेकर धर्मपाल सिंह, बाबूराम निषाद, रामशंकर कठेरिया, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह जैसे नाम लगातार चर्चा में हैं.

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है. वह अति पिछड़े निषाद मल्लाह समाज से आती हैं और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं. अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है.

मुलाकात में क्या बात हुई?

साध्वी निरंजन ज्योति ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट के दौरान बिहार विधानसभा में प्राप्त प्रचंड विजयश्री की शुभकामनाएं दी." 

up bjp president sadhvi niranjana

हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के साथ सह-पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा तेज है.

