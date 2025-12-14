scorecardresearch
 
'हत्या कर ब्रिफकेस में भर फेंक दूंगा', महिला ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगा रही है. महिला कह रही है कि युवक उसे मारकर ब्रीफकेस में पैक करने तक की धमकी भी दे रही है.

महिला ने मुस्लिम युवक पर लगाया हत्या कर फेंकने का आरोप. (Photo: Representational )
बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सनसनी फैला दी है. वायरल वीडियो में एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक ने उसका माइंड वॉश किया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और हत्या कर शव को ब्रीफकेस में पैक करने तक की धमकी दी.

वायरल वीडियो में युवती के गंभीर आरोप

वायरल वीडियो में पीड़ित युवती रोते हुए आरोप लगाती नजर आ रही है कि उक्त युवक ने उससे उसका घर, परिवार और बच्चे तक छीन लिए. युवती का दावा है कि आरोपी ने उसे इतना मारा कि उसका मुंह सूज गया है और वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची है. वीडियो में युवती हिंदू भाई-बहनों से मदद की अपील करते हुए पुलिस से भी न्याय की गुहार लगाती दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: UP: बिजनौर में पागल कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों को काटा, 6 की हालत गंभीर

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में

महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजनौर पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया. पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में बताया गया कि दिनांक 12 दिसंबर को उक्त वीडियो प्रसारित हुआ. जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित महिला से संपर्क कर पुलिस द्वारा वार्ता की गई.

महिला बिजनौर की नहीं, हरियाणा की निवासी: पुलिस

पुलिस के अनुसार बातचीत के दौरान यह तथ्य सामने आया कि महिला जनपद बिजनौर की निवासी नहीं है, बल्कि फरीदाबाद-गुरुग्राम (हरियाणा) की रहने वाली है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह बिजनौर के एक युवक के साथ नोएडा में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

पहले से दर्ज है शिकायत –

पुलिस ने बताया कि महिला ने इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में चौकी सलारपुर, थाना सेक्टर-39, जनपद गौतमबुद्ध नगर में शिकायत भी दर्ज कराई थी. वर्तमान में पीड़ित महिला से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जा रहा है, जिसके आधार पर विधिक तथ्यों को देखते हुए अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बिजनौर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले के संज्ञान में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक बातों का खंडन किया जाता है. पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से की जाएगी.

