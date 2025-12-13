UP: बिजनौर में पागल कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों को काटा, 6 की हालत गंभीर

बिजनौर के नजीबाबाद में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ रहा है. हालत यह है कि एक पागल कुत्ते ने एक ही दिन में नजीबाबाद के अलग-अलग स्थान पर एक साथ 49 लोगों को काटकर घायल कर दिया. जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर हुई है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर बिजनौर रेफर कर दिया गया.

दरअसल, नजीबाबाद शहर में गलियों के अंदर आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बना हुआ है और ये कुत्ते इससे पहले भी हमला कर कई लोगों को घायल कर चुके हैं. शुक्रवार को भी एक पागल कुत्ते ने सड़क से गुजरने वाले या दुकान से सामान खरीदने आए लोगों पर हमला बोल दिया. इस दौरान कुत्ते ने कुछ महिलाओं, कुछ बच्चे और कुछ बड़े समेत 49 लोगों को काटकर घायल कर दिया.

लोगों में कुत्ते को लेकर खौफ

कुत्ते ने जिन 49 लोगों को काटा, उनमें 6 लोगों के हाथ और पैरों पर गंभीर जख्म होने के कारण उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उपचार के लिए बिजनौर मेडिकल के लिए रेफर किया गया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. जबकि अन्य 43 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीके लगाए गए और उनके ज़ख्मों पर पट्टियां की गईं.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अंकित कुमार के अनुसार सवेरे से दोपहर तक करीब 49 लोग उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे. इन सभी को एक ही कुत्ते ने काटकर घायल किया था. जिसमें 6 लोगों को बिजनौर रेफर किया गया है. एक साथ इतने लोगों पर हमला कर घायल करने के बाद स्थानीय लोगों में कुत्तों को लेकर दहशत बनी हुई है.

