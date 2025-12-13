scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बिजनौर में पागल कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों को काटा, 6 की हालत गंभीर

यूपी के बिजनौर में कुत्तों का लगातार आतंक बना हुआ है. इसी बीच शुक्रवार को एक ही पागल कुत्ते ने 49 लोगों को काट लिया. काटने वालों में 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं.

Advertisement
X
बिजनौर में पागल कुत्ते का आतंक. (Photo: Representational )
बिजनौर में पागल कुत्ते का आतंक. (Photo: Representational )

बिजनौर के नजीबाबाद में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ रहा है. हालत यह है कि एक पागल कुत्ते ने एक ही दिन में नजीबाबाद के अलग-अलग स्थान पर एक साथ 49 लोगों को काटकर घायल कर दिया. जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर हुई है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर बिजनौर रेफर कर दिया गया.

दरअसल, नजीबाबाद शहर में गलियों के अंदर आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बना हुआ है और ये कुत्ते इससे पहले भी हमला कर कई लोगों को घायल कर चुके हैं. शुक्रवार को भी एक पागल कुत्ते ने सड़क से गुजरने वाले या दुकान से सामान खरीदने आए लोगों पर हमला बोल दिया. इस दौरान कुत्ते ने कुछ महिलाओं, कुछ बच्चे और कुछ बड़े समेत 49 लोगों को काटकर घायल कर दिया.

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों में कुत्ते का शव लेकर थाने पहुंच गया बेबस मालिक… बोला- साहब, पत्थर मारने से मना किया तो पड़ोसी ने करंट लगाकर मार डाला

सम्बंधित ख़बरें

Dog-Attacks-A-Child-Caught-In-CCTV
बिजनौर में 4 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा, चेहरे पर आए 52 टांके, घटना CCTV में कैद 
सरकार पर नाराजगी जाहिर की.(Photo: Screengrab)
बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काटी चोटी, कुत्ते को पहनाया पीला गमछा, VIDEO 
Dog bite cases
कुत्ते ने काट ली थी महिला की नाक... फिर डॉक्टर्स ने इस तरह बना दी दूसरी नाक! 
Congress MP Renuka Chowdhury dog controversy in winter session
संसद में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को लेकर आने पर हुआ विवाद 
Pankaj Choudhary, 7-time Lok Sabha MP from Maharajganj and Union Minister of State for Finance, may be the next president of UP BJP
पंकज चौधरी का यूपी BJP अध्यक्ष बनना तय! कुछ देर में करेंगे नामांकन, CM योगी समेत ये नेता होंगे प्रस्तावक 

लोगों में कुत्ते को लेकर खौफ

कुत्ते ने जिन 49 लोगों को काटा, उनमें 6 लोगों के हाथ और पैरों पर गंभीर जख्म होने के कारण उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उपचार के लिए बिजनौर मेडिकल के लिए रेफर किया गया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. जबकि अन्य 43 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीके लगाए गए और उनके ज़ख्मों पर पट्टियां की गईं.

Advertisement

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अंकित कुमार के अनुसार सवेरे से दोपहर तक करीब 49 लोग उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे. इन सभी को एक ही कुत्ते ने काटकर घायल किया था. जिसमें 6 लोगों को बिजनौर रेफर किया गया है. एक साथ इतने लोगों पर हमला कर घायल करने के बाद स्थानीय लोगों में कुत्तों को लेकर दहशत बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement