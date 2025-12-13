scorecardresearch
 
बिजनौर: छोटे भाई के साथ दूध लेकर लौट रही नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि नाबालिग लड़की जब अपने भाई के साथ दूध लेकर लौट रही थी. तभी आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया.

बिजनौर में नाबालिग लड़की से रेप. (Photo: Representational )
बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. जहां एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. बच्ची अपने छोटे भाई के लिए दुकान से दूध लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी ने परिवार वालों को भी दी जान से मारने की धमकी

जानकारी के अनुसार यह हृदय विदारक घटना 10 दिसंबर 2025 को हुई. 11 वर्षीय पीड़िता अपने छोटे भाई के लिए दूध लेने दुकान गई थी. जब वह वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में ग्राम हैजरपुर निवासी जितेन्द्र पुत्र पीतम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने डरी-सहमी बच्ची को यह बात किसी को बताने पर उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें: खेत में बने घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी सलाखों के पीछे -

पीड़ित बच्ची के पिता ने 10 दिसंबर 2025 को ही चांदपुर थाने में अभियुक्त जितेन्द्र के खिलाफ तहरीर दी. तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 712/2025 धारा 65(2), 74, 79, 351(3) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

थाना चांदपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर को वांछित चल रहे आरोपी जितेन्द्र पुत्र पीतम निवासी ग्राम हैजरपुर, थाना चांदपुर, बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रचलित है.

