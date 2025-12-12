scorecardresearch
 
दोनों हाथों में कुत्ते का शव लेकर थाने पहुंच गया बेबस मालिक… बोला- साहब, पत्थर मारने से मना किया तो पड़ोसी ने करंट लगाकर मार डाला

मदन केवट ने बताया कि कुछ दिन पहले कुत्ते को पत्थर मारने पर जब उन्होंने कन्हैया केवट को मना किया था, तब दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसी पुरानी रंजिश के चलते कुत्ते को मारा गया है.

मृत कुत्ते को लेकर थाने पहुंचा पीड़ित मदन केवट का परिवार.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. एक शख्स अपने पालतू कुत्ते का शव लेकर परिवार सहित थाने पहुंचा और आरोप लगाया कि गांव के ही युवक ने आपसी रंजिश के चलते उनके कुत्ते को बिजली का करंट लगाकर मार डाला.

मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा थाना इलाके के भामा गांव का है. जहां रहने वाले मदन केवट अपने पालतू कुत्ते का शव लेकर परिवार के साथ थाने पहुंच गए. मदन का आरोप है कि गांव के ही कन्हैया केवट ने आपसी विवाद के चलते उनके कुत्ते को बिजली का करंट लगाकर मार डाला. कुछ दिन पहले कुत्ते को पत्थर मारा गया था तब मना करने पर विवाद हुआ था.

कुत्ते के मालिक और परिवारजन थाने में काफी देर तक बैठे रहे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे. मदन केवट कुत्ते का शव हाथ में लिए बेहद दुखी दिखाई दिए और कुत्ते को मारने वालों को जेल भेजने की बात कही.

वहीं, तेंदूखेड़ा थाना प्रभारी बीएल त्यागी ने शिकायत के आधार पर कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मृत्यु का कारण, करंट लगना या कोई अन्य वजह, सबकी जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा. साथ ही कुत्ते के मालिकाना हक और घटना की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है.

