UP: GF की सारी डिमांड पूरी कर जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

बिजनौर जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया था. इस पूरे मामले में आरोपी प्रेमी विकुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 28 नवंबर 2025 को उस समय सामने आई जब पीड़िता थाने पहुंची और अपनी आपबीती पुलिस को बताई.

और पढ़ें

पीड़िता ने तहरीर में बताया कि ग्राम शेखपुरा निवासी विकुल मलिक लंबे समय से उसे शादी का भरोसा दिला रहा था. इसी भरोसे के चलते युवती ने उस पर विश्वास किया लेकिन आरोपी ने इसी विश्वास का गलत फायदा उठाया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का सपना दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो विकुल ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली.

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

इस घटना से युवती मानसिक रूप से बेहद टूट गई. तनाव और डर की वजह से पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश भी की. जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई. परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार युवती अभी भी तनाव और सदमे में है.

Advertisement

पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली शहर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने मुकदमा मु0अ0सं0 985/2025, धारा 69, 352, 351(2), 115(2) BNS के तहत दर्ज किया. मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस टीम ने लगातार जांच करते हुए सभी साक्ष्य जुटाए. कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और पीड़िता के बयान के आधार पर टीम ने एक विशेष अभियान चलाकर 11 दिसंबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया

आरोपी विकुल मलिक पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम शेखपुरा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं जिन्हें केस डायरी में शामिल किया जा रहा है. इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है क्योंकि रिश्तों और भरोसे का गलत इस्तेमाल समाज के लिए खतरनाक है.

लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं युवाओं में अविश्वास और डर का माहौल पैदा करती हैं. पीड़िता के परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी पर राहत की सांस ली है. परिवार का कहना है कि वे शुरू से ही न्याय की उम्मीद कर रहे थे और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उन्हें भरोसा मिला है कि अब मामले में सही दिशा में आगे बढ़ा जाएगा.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

एसपी अभिषेक झा ने बताया कि महिला उत्पीड़न, धमकी और शोषण से जुड़े मामलों में जिला पुलिस विशेष संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी महिला से जुड़े गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई पुलिस की प्राथमिकता है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है और केस की जांच को मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी. पीड़िता का इलाज जारी है और उसके बयान को भी केस की मुख्य कड़ी माना जा रहा है. परिवार और सामाजिक संगठनों ने भी युवती के लिए न्याय की मांग की है. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि झूठे रिश्तों और वादों के सहारे युवतियों को छलने वाले लोग समाज में किस तरह मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन समाज में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है.



---- समाप्त ----