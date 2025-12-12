'भोलू शादी तो कर ली, लेकिन अब...', दूल्हे को मिली धमकी से दहशत में परिवार

बिजनौर के ढेला अहीर गांव में शादी से ठीक पहले एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आया जिसने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया. दूल्हे भोलू कुमार के घर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा पत्र फेंका गया जिसमें लिखा था कि अगर बरात लेकर गए तो वापस दूल्हे की लाश आएगी. यह पत्र पढ़ते ही शादी का माहौल मातम में बदल गया और परिवार खौफ में आ गया.

बरात निकालने में कुछ ही घंटे बचे थे जब यह पहला धमकी भरा पत्र घर के दरवाजे पर मिला. दूल्हे के पिता नरेश कुमार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. परिवार को आशंका थी कि शादी समारोह के दौरान कोई बड़ी घटना हो सकती है. सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी और सावधानी के तहत पुलिस की निगरानी में बुधवार को भोलू की बरात गांव से रवाना हुई.

दूल्हे को धमकी भरी चिट्ठी मिली

पीड़ित परिवार ने थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज कराई जिसमें लिखा गया कि 8 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7:30 बजे घर के बाहर गाली गलौच और धमकी भरा पत्र मिला. तलाश करने पर भी यह पता नहीं चला कि पत्र किसने फेंका। शिकायत में परिवार ने उचित कार्रवाई की मांग की.

दूल्हे को मिली धमकी

हालांकि शादी पुलिस सुरक्षा में संपन्न हो गई, लेकिन परिवार की चिंता खत्म नहीं हुई. अगले ही दिन घर के बाहर दूसरा धमकी भरा पत्र फेंका गया. इस पत्र में लिखा था कि सुरक्षा लगाकर शादी करा ली लेकिन गलती बड़ी कर ली. इसमें आगे लिखा था कि सुरक्षा हर समय नहीं रहती और मौका मिलने पर परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

दूसरी धमकी ने परिवार की बेचैनी और बढ़ा दी है. परिवार दिन रात किसी अनहोनी के डर में जी रहा है. गांव में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है. शादी की खुशियों की जगह अब घर में सन्नाटा और खौफ का माहौल है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली जाएगी.

