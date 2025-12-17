scorecardresearch
 
UP: 7 KG चांदी बेचने का झांसा देकर 5 लाख की छिनैती, दारोगा ही निकला मास्टमाइंड

भदोही में एक दारोगा और होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि 7 किलो सोना बिकवाने का झांसा देकर दारोगा और होमगार्ड ने व्यक्ति से 5 लाख रुपये की छिनैती कर ली.

5 लाख छिनैती मामले में दारोगा गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
भदोही जिले में एक व्यक्ति को 7 किलो चांदी का झांसा देकर पांच लाख की छिनैती में दारोगा और होमगार्ड समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है. यह छिनैती जमीन की खोदाई में निकले 7 किलो चांदी बेचने के नाम पर की गई थी. वाराणसी के पांडेयपुर निवासी आशीष सिंह रघुवंशी ने गोपीगंज थाने में शिकायत किया था कि उनके रिश्ते में आने वाले मुरली सिंह ने फोन पर बताया कि भदोही जिले के चौरी में एक व्यक्ति अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है.

पुराने मकान को तोड़ने के दौरान उसे 7 किलो चांदी मिली है. जिसे वह तत्काल बेचना चाहता है. मुरली ने तुरंत चांदी खरीदने का दबाव बनाया और अपने भाई राजबहादुर को कांफ्रेंस पर लेकर चांदी मिलने की बात को पुष्ट कराई. इसके बाद आशीष रघुवंशी बीते 27 नवंबर को कार से पांच लाख रुपए लेकर गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कावलापुर ओवरब्रिज के पास पहुंचा. जहां राजबहादुर मिला और सामने एक कार में व्यक्ति झोला लेकर बैठा था जो पास आकर रुपए मांगने लगा.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर: गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार, स्कूटी सवार मां-बेटी से किया था छिनैती का प्रयास

इसपर आशीष ने चांदी दिखाने की बात कही, तभी दो पुलिसवाले आ गए. जिन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए पांच लाख रुपयों से भरा थैला ले लिया. बोला कि गोपीगंज थाने आओ. आशीष जब गोपीगंज थाने गए तो वहां कोई नहीं मिला. उनकी शिकायत पर पुलिस ने छिनैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और एक आरोपी राजबहादुर को गिरफ्तार किया.

 राजबहादुर ने गोपीगंज कोतवाली के दरोगा सुरेश सक्सेना और होमगार्ड सत्य प्रकाश की मामले में संलिप्तता बताई. एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि दारोगा और होमगार्ड दोनों उस दिन मौके पर पहुंचे थे और इनकी ठगों के साथ मिली भगत थी. इन लोगों ने पांच लाख रुपए को आपस में बांट लिया था. इस मामले में आरोपी दारोगा, होमगार्ड सहित तीन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और फिर सभी को जेल भेज दिया गया. शेष दो अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

