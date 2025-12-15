UP: बाराबंकी में सड़क हादसा, कार हादसे में मां-बेटे की मौत... पत्नी गंभीर

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सोमवार को एक 50 साल के आदमी और उसकी 75 साल की मां की मौत हो गई. बताया जाता है कि दोनों की कार को एक तेज़ रफ़्तार अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. एक एजेंसी के मुताबिक सोमवार सुबह लखनऊ-गोंडा नेशनल हाईवे पर बिरौली गांव के पास हुई इस घटना में आदमी की पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई और सड़क से उतर गई. पुलिस के मुताबिक मरने वालों की बॉडी टूटी-फूटी गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी और उन्हें गैस कटर से निकालना पड़ा.

स्टेशन हाउस ऑफिसर अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मरने वाले लखनऊ से श्रावस्ती में अपने घर जा रहे थे. सिंह ने बताया कि मरने वालों की पहचान संतोष कुमार मिश्रा और उनकी मां शांति देवी के तौर पर हुई है. संतोषी देवी (48) नाम की एक और महिला को गंभीर चोटें आईं. उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह से लखनऊ-गोंडा हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. जिसे पुलिस के दखल के बाद खुलवाया गया. पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से अनजान गाड़ी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मरने वाले के परिवार को बता दिया गया है और लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला हेडक्वार्टर की मोर्चरी में भेज दिया गया है.

